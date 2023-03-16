Матч завершився розгромною поразкою «гірників» 7:1

У четвер, 16 березня, донецький ФК «Шахтар» на виїзді провів другий матч у 1/8 фіналу плей-офф Ліги Європи проти нідерландського «Феєнорду». Матч завершився розгромною поразкою «гірників» 7:1.

Уже на дев'ятій хвилині «Феєнорд» відкрив рахунок: Хіменес прокинув м’яч повз двох гравців «Шахтаря» і пробив точно в ближній кут.

На 24-й хвилині Оркун Кекчю забив другий м'яч у команді, а на 38-й – зробив дубль, реалізувавши пенальті після гри рукою Юхима Коноплі у штрафному майданчику. Таким чином, до кінця першого тайму перевага «Феєнорда» над «Шахтарем» збільшилася до трьох м'ячів.

Після перерви «Феєнорд» продовжив розгром «Шахтаря». Спершу свій дубль оформив Уссама Ідріссі. А згодом, на 64-й та 66-й хвилинах роттердамці забили ще двічі. Відзначились Джаханбакш та Данило Перейра.

«Гол престижу» «гірники» забили на 86-й хвилині – Кевін Келсі зміг скористатися контратакою і зробити рахунок 7:1. Таким чином, Україна втратила останнього представника у єврокубках і відновить виступи на цьому рівні вже у наступному сезоні.

Поступаємося «Феєнорду» у Роттердамі та завершуємо виступи у єврокубках.



? Дякуємо за сезон у Лізі чемпіонів і Лізі Європи, командо!#Shakhtar #UEL #ФеєнордШахтар pic.twitter.com/1gl0uCnRgx — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2023

Зазначимо, що першу гру Підопічні Ігора Йовічевіча та Арне Слота зіграли у Варшаві. Тоді матч завершився внічию 1:1. Гості володіли ініціативою, проте «гірникам» вдалося забити першими, але й утримати переможний рахунок українська команда не змогла.

ФК «Шахтар» потрапив у Лігу Європи з третього місця у групі Ліги чемпіонів. В 1/16 фіналу плей-офф «гірники» пройшли французький «Ренн». «Феєнорд» виграв групу Ліги Європи, тому одразу вийшов до 1/8 фіналу турніру.

Після перших матчів четверга визначилися 4 учасники чвертьфіналу Ліги Європи сезону 2022/23.

На цій стадії зіграють «Феєноорд» (8:2 за сумою двох матчів проти «Шахтаря»), «Манчестер Юнайтед» (5:1 проти «Бетіса»), «Севілья» (2:1 проти «Фенербахче») та «Ювентус» (3:0 проти «Нанта»).