Ярослав Ракицький підписав контракт із «Шахтарем» до кінця 2023 року

Колишній футболіст ФК «Шахтар» Ярослав Ракицький оголосив про повернення до клубу. Як повідомила прес-служба «Шахтаря», футболіст перебрався до клубу на правах вільного агента. З ним підписали контракт до 2023 року.

33-річний Ярослав Ракицький із 2009 до початку 2019 року грав за донецький ФК «Шахтар». 10 років він виступав за національну збірну України з футболу, в складі якої брав участь у «Євро – 2012» та «Євро – 2016».

У листопаді 2019 року оголосив про завершення кар'єри в збірній, а згодом повідомив про перехід у російський клуб «Зеніт». Після початку повномасштабного вторгнення Ракіцький розірвав контракт із російським клубом та повернувся в Україну, де тренувався з «Металістом» і «Шахтарем». У липні 2022 року став гравцем турецького клубу «Адан Демірспор».

16 січня ФК «Шазтар» оголосив про повернення Ярослава Ракицького до клубу.