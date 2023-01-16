Олександр Петраков очолив національну збірну Вірменії

Екснаставник збірної України з футболу Олександр Петраков призначений на головну посаду у національній команді Вірменії. Про це повідомляє прес-служба федерації.

На цій посаді українець змінив іспанського фахівця Хоакіна Капарроса. Деталі контракту Петракова зі збірною Вірменії не повідомляються. Для 65-річного тренера це буде перший досвід роботи за кордоном: перед цим він тренував лише українські команди.

Петраков покинув посаду очільника національної команди України 12 січня. Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23—13).

Збірна України з футболу закінчила 2022 рік ще у вересні матчами Ліги націй. За їхніми підсумками «синьо-жовті» посіли друге місце і залишилися у дивізіоні В турніру. Ще перед заключним матчем проти Шотландії Петраков говорив про те, що в УАФ не розпочали з ним перемовини щодо нового контракту.