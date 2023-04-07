Форма від нового партнера «Карпат»

Футбольний клуб «Карпати» презентував нову форму від компанії Nike. Раніше технічним партнером була Jоma, але співпрацю з нею розірвали через роботу в Росії. На сторінці «Карпат» у п'ятницю, 7 квітня, розповіли, що технічного партнера шукали у найкоротші терміни.

У фаншопі форма з'явиться через два тижні. «Тепер леви одягаються в Nike! Основна команда вже завтра вийде на матч VBET UA у формі американського бренду. Ми продовжуємо працювати над тим, аби перевдягнути у нову форму всі команди клубу: "Карпати-2", ДЮСШ. Кожна команда "Карпат" гратиме у формі від Nike», – повідомили на сторінці «Карпат».

Зазначимо, що 8 квітня «Карпати» відновлюють офіційні матчі. Футболісти намагатимуться потрапити у Прем'єр-лігу та змагатимуться у восьми поєдинках Першої ліги.

Нагадаємо, що дитячу спортивну школу «Карпати» у Львові очолив Юрій Можаровський, який був арбітром Міжнародної федерації футболу ФІФА. Попередній директор школи перейшов на іншу посаду.