Понад 30 років Дрогобицька міська рада намагається повернути в користування величезну ділянку на околиці міста, де були фруктові сади. Землю намагається приватизувати місцеве фермерське господарство, яке стверджує, що зареєструвало право власності на занедбану нерухомість на ній, хоча офіційних документів на підтведження цього в реєстрах не існує, а самі фермери ніякої діяльності там не ведуть.

ZAXID.NET спробував розібратися, хто стоїть за земельною аферою та чи зможе міськрада через суд повернути її у користування.

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Нерухомість купив, землю – відсудив

Вулиця Самбірська на околиці Дрогобича – одна з найдовших у місті та веде на виїзд у напрямку Самбора. Тут розбудовують нові дачні квартали, будують виробничі потужності та склади, а також формують нові вулиці та проїзди. На карті незабудованою можна помітити лише одну величезну ділянку загальною площею 10 га, де колись були фруктові сади. Зараз же на ділянці занедбана, а навколо розбудовуються особняки.

На кадастровій карті ця територія позначена як садівниче товариство «Газда», хоча насправді ніякої господарської діяльності тут уже роками не ведуть. До 1991 року ця ділянка використовувалась заводом «Граніт», який висадив тут фруктовий сад та мав кілька обʼєктів нерухомості.

У травні 1991 року дрогобичанин Ярослав Бігуняк створив кооператив «Газда», і, як вказано в матеріалах суду, викупив в заводу «Граніт» майно, розташоване на вул. Самбірській, зокрема, корівник, склад із навісом і фінський будинок, а також 1515 фруктових дерев. На підтвердження цього Ярослав Бігуняк показав суду рахунок-накладну з переліком майна, яке він купив за 11,3 тис. карбованців.

У лютому 1992 року Арбітражний суд Львівської області визнав за кооперативом право власності на засоби виробництва, тобто, на нерухомість із деревами, а через рік Арбітражний суд зобовʼязав виконавчий комітет міської ради виділити кооперативу «Газда» земельну ділянку в приватизованому ним саду. Йшлося про ділянку загальною площею 18,9 га на вул. Самбірській. Згідно з актом виконання судового рішення від 1993 року, виконком Дрогобицької міської ради виділив відповідну ділянку в користування кооперативу «Газда» до 2004 року.

Втім за законом, рішення щодо передачі землі в користування чи власність ухвалює сесія міської ради, а не виконком, тож фактично міська рада ніяких рішень щодо землі так і не ухвалила. За цей час Ярослав Бігуняк не зареєстрував своє майно ані в реєстрі нерухомості, а також не сформував ділянку на кадастровій карті.

У результаті реорганізації сільськогосподарського кооперативу «Газда» утворили однойменне мале приватне підприємство, яке у 2003 році перереєстрували на фермерське господарство «Газда». Як правонаступник кооперативу, фермерське господарство отримало у спадок усе його майно, в тому числі викуплену в заводу нерухомість та садок.

Документів немає

Натомість міська рада Дрогобича ніяких рішень про передачу землі в користування кооперативу чи ФГ «Газда» й оскаржувала це право в суді.

«Він [Бігуняк] стверджує, що земля в нього в постійному користування, бо в нього сад. Але ми ніколи не приймали ніяких відповідних рішень. Ця накладна це є доказом того, що одній людині має відійти 18,9 га землі», – розповіла ZAXID.NET керівниця управління правового забезпечення Дрогобицької міськради Ірина Юзвак.

Однак Ярослав Бігуняк посилається на низку рішень Арбітражного суду, який упродовж 1990-х років визнавав за ним право постійного користування земельною ділянкою площею 18,9 га. Але перевірити чи справді суд приймав такі рішення зараз уже неможливо, розповідає Ірина Юзвак, адже після 2000 року за терміном давності суд ці справи знищив, в його правонаступником став Господарський суд Львівської області.

«Якщо я користувач землі, то в мене має бути або договір оренди, або договір приватної власності. А він як фермерське господарство може розраховувати лише на постійне користування землею й мати відповідний державний акт – його ніколи ніхто не видавав», – зазначає Ірина Юзвак.

Житло для військових замість садів

У 2021 році в межах спірних 18,9 га міськрада сформувала ділянку 10 га між вул. Грабовського, Самбірська, Лішнянська та пров. Тепличним та віднесла її до земель запасу. Цій ділянці присвоїли кадастровий номер і зараз вона відображена на кадастровій карті. Натомість спірної ділянки площею 18,9 га офіційно не існує.

Червогим позначені межі ділянки площею 10 га

В межах цієї нової ділянки міськрада почала безкоштовно роздавати мешканцям наділи. Загалом міськрада роздала землю для 48 людей. У березні 2023 року виконком Дрогобицької міськради видав рішення про підготовку плану розвитку території між вул. Грабовського, Самбірська, Лішнянська та пров. Тепличним. Тут планують збудувати житловий квартал із реабілітаційний центром для військових і цивільних. Також міськрада розробляє відповідний детальний план території та планує оголосити архітектурний конкурс на цю забудову.

Забудована особняками частина спірної ділянки

Суди

Станом на 2023 рік за позовом Ярослава Бігуняка суд розглядав 14 справ, що стосувалися цієї ділянки. За цей час, за підрахунками міськради, він сплатив понад 300 тис. грн судового збору. Причому його фермерське господарство ніякої діяльності на цій ділянці не веде, а розмір статутного капіталу підприємства не вказаний.

Наприклад, він намагався скасувати генеральний план Дрогобича, яким не передбачена діяльність фермерського господарства. У 2023 році він програв Верховний Суд за позовом ТзОВ «Нові технології 2000», що планувало орендувати 10 га для вирощування фруктового саду. Тоді суд визнав, що Ярослав Бігуняк не має достатньо доказів на підтвердження користування цією ділянкою та майном, розташованим на ній.

Після цього, Ярослав Бігуняк подав позов про скасування державної реєстрації на ділянку площею 10 га. У жовтні 2023 року Господарський суд Львівської області його позов задовольнив – визнав протиправним і скасував рішення Дрогобицької міської ради про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між вулицями Грабовського, Самбірська, Лішнянська, та пров. Тепличний площею 10 га. Також суд вирішив скасувати державну реєстрацію цієї ділянки.

Однак 14 травня 2024 року Західний апеляційний господарський суд це рішення скасував та визнав реєстрацію ділянки за міськрадою законною. Наразі ця постанова ще не опублікована в єдиному реєстрі судових рішень.

Місцеві мешканці, з якими спілкувався ZAXID.NET, розповідають, що ймовірно цю ділянку готують під забудову, прикриваючись непримітним фермерським господарством. Тому потенційний забудовник може фінансово підтримувати судові процеси за цю землю, що тривають роками.

ФГ «Газда» зареєстроване у 2003 році на вул. Нижанківського в Дрогобичі. У власності господарства немає ані землі, ані жодної нерухомості. Про самого Ярослава Бігуняка відомо небагато, у аналітичній системі YouControl він вказаний як колишній керівник ОСББ «Оберіг», що на вул. Нижанківського, 2, співвласник ПП «Дрогобицький стандарт», що займається роздрібною торгівлею.