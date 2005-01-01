2017 рік став найбезпечнішим в історії авіації

У 2017 році сталось вдвічі менше авіакастроф, ніж минулого року

Від початку 2017 року до полудня неділі 31 грудня в світі сталося дев’ять смертельних авіакатастроф, що призвели загалом до 67 смертей. Це найнижчі показники смертності від авіакатастроф за всю історію авіації, повідомляє нідерландська організація Aviation Safety Network (ASN). Про це пише «День».

Загалом у 2017 році в авіакатастрофи потрапили п'ять вантажних і чотири пасажирських літаки. Для порівняння, у 2016 році сталося 16 катастроф, у яких загинули 303 особи.

«Починаючи з 1997 року, середня кількість нещасних випадків з літаками демонструвала стабільне та впевнене зниження, значною мірою завдяки поглибленню заходів безпеки міжнародними авіаційними організаціями, як-от ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту), Flight Safety Foundation», - повідомив голова ASN Харро Рантер.

Станом на 31 грудня 2017 року минуло вже 398 днів з часу останнього інциденту з пасажирським авіалайнером і 792 дні з часу інциденту, який призвів до загибелі понад 100 осіб. Враховуючи нинішній обсяг авіаперевезень, імовірність авіакатастрофи на пасажирському рейсі становить 1 до 9200000.