Тернопільський медичний університет ім. Горбачевського посів високе місце у рейтингу

22 українські університети увійшли до переліку найкращих університетів світу за версією World University Rankings 2026 року від агенції Times Higher Education. Про це повідомив сайт «Освіта.ua».

Найвище місце серед українських закладів вищої освіти посів Сумський державний університет – 1001-1200.

Тернопільський медичний університет ім. Горбачевського увійшов до 1201-1500 позицій.

Інші 20 закладів вищої освіти з України розмістились на позиціях 1501+:

Медичний університет ім. Богомольця;

Дніпровська політехніка;

ЛНУ ім. Івана Франка;

Харківський авіаційний інститут;

Харківський університет радіоелектроніки;

Київський університет будівництва та архітектури;

Львівська політехніка;

Вінницький медичний університет імені Пирогова;

Харківська політехніка;

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського;

Університет біоресурсів і природокористування України, Київ;

Одеський університет ім. Мечнікова;

Дніпровський університет ім. Олеся Гончара;

Київський авіаційний інститут;

Київський університет ім. Шевченка;

Університет науки і технологій, Дніпро;

Ужгородський університет;

Прикарпатський університет ім. Стефаника;

Харківський університет ім. Каразіна;

Чернівецький університет ім. Федьковича.

«Це на п’ять університетів більше, ніж у 2025 році, коли до світового рейтингу, який є одним з найбільш впливових у світі джерелом даних про успішність університетів, потрапило 17 українських вишів», – пише «Освіта.ua».

Найкращим університетом планети вдесяте визнали Оксфордський університет з Великої Британії. За кількістю рейтингових університетів перше місце посідають США, а друге місце цьогоріч посіла Індія.