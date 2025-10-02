Після демобілізації бойові медики зможуть працевлаштуватися у сфері цивільної медицини

Бойові медики опанувують на війні навички порятунку життя, часто не маючи профільної медичної освіти. Водночас досвід, який вони набувають на полі бою, дуже цінний і може стати основою для подальшої роботи в цивільній медицині. Тому для них спростили можливість вступу до медичних закладів освіти та влаштування на цивільну роботу в медичній сфері. Про це повідомили в МОН. Міністерства охорони здоров’я та освіти і науки внесли необхідні зміни до нормативної бази.

Відтепер бойові медики можуть опанувати нову спеціальність у сфері охорони здоров’я і вступити на навчання за спрощеною процедурою. Вони можуть здобути медичну освіту одного з двох рівнів:

1) вища освіта (бакалаврат) за спеціальністю «Медсестринство» (спеціалізація «Екстрена медицина») для здобуття кваліфікації парамедика;

2) фахова передвища освіта за спеціальністю «Медсестринство» для здобуття кваліфікації медсестри або фельдшера.

Крім того, затверджені професійні стандарти «Екстрений медичний технік» та «Парамедик», які спрощують доступ для бойових медиків до працевлаштування в системі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бойові медики, які нині на фронті, зможуть навчатися дистанційно за скороченими програмами 2,5 роки. Вони можуть здобути вищу освіту парамедика: для учасника бойових дій вступ відбувається за співбесідою, без складання НМТ. Також доступна фахова передвища освіта для здобуття кваліфікації медсестри чи фельдшера, вступ до якої також не потребує НМТ. Після завершення навчання (рівень фахової передвищої освіти) бойовий медик може працевлаштуватися парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію, склавши іспит.

Бойові медики, які вже завершили службу, можуть одразу працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають цієї кваліфікації.

Повноцінно ці зміни запрацюють у 2026 році, але цього року пілотний проєкт дасть змогу бойовим медикам вступити на навчання вже зараз.