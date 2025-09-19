В Україні працюють над розвитком професійно-технічної освіти, щоб колишні ПТУ та бурси стали престижними та конкурентними

В Україні набув чинності закон «Про професійну освіту», який передбачає масштабні зміни для освітніх закладів. Про це 18 вересня повідомило Міністерство освіти і науки.

Зміни для закладів професійної освіти впроваджуватимуть поетапно, щоб підготувати фахівців та врахувати міжнародні стандарти та практичні аспекти впровадження реформи.

Коли запрацюють ключові зміни:

Через рік (вересень 2026 року) набувають чинності:

норми що стосуються призначення керівника державного, комунального закладу професійної освіти за результатами конкурсу;

норми щодо повноважень наглядових рад закладів професійної освіти;

положення, що стосуються нового підходу до ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти.

З 1 січня 2027 року:

нові механізми, що стосуються розподілу обсягу видатків з місцевих бюджетів між закладами освіти на основі формули, яка враховує значну кількість параметрів

З 1 вересня 2027 року:

обов’язкове оцінювання результатів навчання у кваліфікаційному центрі застосовується до тих, хто розпочав здобуття професійної освіти або професійну підготовку за кошти державного чи місцевого бюджету.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про усі ключові зміни, які передбачає закон «Про професійну освіту», зокрема про зміни у структурі та фінансуванні закладів, нові підходи в управлінні, наглядові ради, зовнішнє оцінювання в кваліфікаційних центрах та ін.

Закон передбачає поетапне набуття чинності, щоб заклади, органи управління та роботодавці мали час на підготовку та адаптацію. Протягом року триватиме робота щодо оновлення підзаконних актів та узгодження їх з новим законом.