Юрій Ковальчук встановив новий світовий рекорд у дисципліні лазер-ран – 9 хвилин 35 секунд

На зимовому чемпіонаті України з сучасного п’ятиборства львів’янин Юрій Ковальчук встановив новий світовий рекорд у дисципліні лазер-ран. Про рекорд повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Зимовий чемпіонат України з сучасного п’ятиборства завершився у неділю, 2 лютого, у Києві. Під час змагань перемогу здобув 23-річний львів’янин Юрій Ковальчук, який встановив новий світовий рекорд у дисципліні лазер-ран – 9 хвилин 35 секунд. Лазер-ран – це вид сучасного п’ятиборства, який передбачає біг та стрільбу із лазерного пістолета.

Спортсмена, майстра спорту України міжнародного класу Юрія Ковальчука, тренує його батько Андрій Ковальчук, а також Олег Фіалкович, Віталій Тарнакін, Андрій Орліковський і Дмитро Кірпулянський. В особистому заліку серед чоловіків 23-річний львів'янин Юрій Ковальчук посів четверте місце.

Чемпіонкою України в особистому заліку серед жінок стала 22-річна представниця Львівщини Ольга Клуннікова (тренери – Віталій Тарнакін, Ольга Шевцова, Андрій Орліковський).