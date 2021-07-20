Спортсмен вже здобував перемоги на Всесвітніх іграх та чемпіонаті світу

Лучанин Богдан Мочульський переміг на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу серед дорослих. Перемога у чемпіонаті автоматично забезпечила лучанину ліцензію на участь у Всесвітніх іграх в 2022 році. Також у вересні цього року спортсмен виступить на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, який відбудеться в Абу-Дабі.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Волинської ОДА, чемпіонат Європи з джиу-джитсу серед дорослих відбувся з 15 по 19 липня у німецькому місті Майнталь. На цих змаганнях перемогу здобув 24-річний лучанин Богдан Мочульський. Окрім титула чемпіона Європи, спортсмен отримав ліцензію на участь у Всесвітніх іграх. Також у вересні лучанин візьме участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу в місті Абу-Дабі (ОАЕ).

Це не перша перемога спортсмена. Богдан Мочульський вже здобував перше місце на Всесвітніх іграх з джиу-джитсу в 2017 році, а також у 2019 році завоював перше місце на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, який відбувався в ОАЕ.