Тріо разом з їхньою тренеркою Оленою Кришпінович

Троє волинських акробаток отримали ліцензію на участь у Всесвітніх Іграх–2022. Це право вони вибороли на Чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, на якому дівчата посіли четверте місце. Всесвітні Ігри відбудуться у липні 2022 року в Бірмінгемі, США.

Як йдеться у повідомленні управління молоді та спорту Волинської ОДА, з 2 по 4 липня тріо волинських спортсменок у складі Дарини Пом’яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої виступали на Чемпіонаті світу з акробатики «27th FIG Acrobatic Gymnastics World Championships» у Женеві. У змаганнях за титул чемпіона світу змагались спортсмени з 21 країни.

Це фото спортсменки зробили у Женеві, на Чемпіонаті світу зі спортивної акробатики

Як розповіла ZAXID.NET тренерка спортсменок Олена Кришпінович, для дівчат це було перше змагання у дорослій категорії. Підготовка йшла складно через карантин. «Цей чемпіонат повинен був відбутись рік тому. Але через коронавірус його не було. Так вийшло, що півтора роки ми взагалі не виїжджали нікуди за кордон. Наша підготовка була дуже напружена, тому що ми три місяці взагалі не тренувались», – розповіла вона.

Перше місце на Чемпіонаті здобули акробатки з Росії, друге – з Бельгія. За бронзу волинянки боролись зі спортсменками з Португалії, але посіли четверте місце. Втім, цим результатом тренерка задоволена, адже для того, аби отримати ліцензію на участь у Всесвітніх Іграх, потрібно було ввійти у п’ятірку найкращих. Всього, за її словами, Україна здобула на чемпіонаті п’ять ліцензій – це рекордна кількість. Всесвітні Ігри відбудуться у Бірмінгемі, США, у липні 2022-го року.