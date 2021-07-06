Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення не відправляти збірну України з пляжного футболу на чемпіонат світу-2021, який пройде в Москві, повідомила LIGA.net з посиланням на коментар прес-служби Української асоціації футболу.

«Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення після консультацій з Міністерством закордонних справ і Міністерством молоді та спорту. Прорахували всі ризики, пов'язані з такою поїздкою і вирішили не їхати», – сказали в УАФ.

Українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу, який проходив у Португалії, і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на турнірі. Крім України на турнір в Москву відібралися Іспанія, Португалія і Білорусь.

ФІФА вже отримала офіційне повідомлення від Асоціації футболу України про рішення не брати участь в чемпіонаті світу з пляжного футболу 2021 року, який пройде в Москві з 19 по 29 серпня 2021 року. Замість України на турнірі виступить Швейцарія, яка стала п'ятою командою за підсумками відбору, повідомив увечері 6 липня Російський футбольний союз. Загалом у чемпіонаті передбачено участь 16 команд.