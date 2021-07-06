Матісс Ківленіекс був воротарем національної збірної Латвії з хокею й клубу «Коламбус Блю Джекетс»

Під час святкування Дня незалежності США несправний феєрверк поцілив у 24-річного воротаря національної збірної Латвії з хокею Матісса Ківленіекса. Про це 5 липня повідомило місцеве видання The Detroit Free Press.

Ківленіекс, разом з тренером Менні Леґасі, поїхав у місто Нові штату Мічиґан для святкування Дня незалежності США. Хокеїст разом із кількома друзями сидів у джакузі в дворі приватного будинку. У той час на вечірці почали запускати феєрверки, які виявилися несправними і полетіли в бік людей. Один із зарядів потрапив у грудну клітку Ківленіекса.

Лікарі оперативно приїхали на виклик, але в лікарні підтвердили смерть Ківленіекса. Спершу причиною смерті хокеїста вважали травму голови внаслідок падіння на підлогу, але судово-медична експертиза підтвердила версію із потраплянням заряду феєрверка.

У поліції зазначили, що правоохоронці розслідують подію як нещасний випадок, а не вбивство, але продовжують збирати докази й опитувати свідків. Федерація хокею Латвії та команда «Коламбус Блю Джекетс» висловили свої співчуття з приводу смерті Ківленікса.

Матісс Ківленіекс народився в столиці Латвії Ризі. У 2017 році як вільний агент приєднався до «Коламбус Блю Джекетс», після чого також виступав за команду «Клівленд Монстерс» Американської хокейної ліги.

На чемпіонаті світу з хокею у 2021 році Ківленіекс виступав на чотирьох матчах за збірну Латвії, яка посіла там одинадцяте місце. Він, серед іншого, грав у матчі, на якому латвійці вперше за свою історію перемогли збірну Канади з рахунком 2:0.