Рятувальниким змивали з дороги 24 тонни олії та засипали піском

На трасі у Берегівському районі перекинулася вантажівка Volvo, яка везла 24 тонни нерафінованої соняшникової олії. На місці інциденту працювали рятувальники: розлиту олію змивали з дороги водою і засипали піском. Забруднення розтяглося на близько 30 метрів.

Як у понеділок, 18 липня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, вантажівка Volvo перекинулися на бік, внаслідок чого на дорогу вилилися 24 тонни нерафінованої соняшникової олії.

ДТП сталася поблизу села Велика Бакта Берегівського району. «За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу у кювет, що спричинило пошкодження ємності та витік на проїжджу частину в’язкої рідини», – йдеться у повідомленні рятувальників.

На місце події залучалася техніка від 17-ї державної пожежно-рятувальної частини з Берегова та шляхо-будівельного управління №77. Олію змивали з дороги водою і засипали піском.