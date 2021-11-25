Число нелегальних мігрантів, які дісталися човнами до Британії, за минулий рік зросло втричі

Щонайменше 27 мігрантів, які намагалися дістатися човном з Великої Британії до Франції через протоку Ла-Манш, потонули у морі неподалік французького міста Кале. Це найбільша трагедія у Ла-Манші за весь час спостереження за мігрантами з 2014 року, повідомили у Міжнародній організації з міграції, інформує ВВС.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що на човні перебували 34 людини.

За його словами, французька поліція вже затримала чотирьох перевізників, які можуть бути відповідальними за трагедію.

Як повідомляється, сигнал лиха подали рибальські судна, що знаходилися неподалік. Британська та французька влада проводить рятувальну операцію, до якої залучено судна та авіацію.

Імміграційна влада Великої Британії доставила на берег частину мігрантів, яким вдалося дістатися берега на маленьких човнах. Загалом спробу перетнути Ла-Манш у середу зробило близько 25 малих суден.

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція не дозволить перетворити Ла-Манш на «кладовище». Він закликав збільшити фінансування прикордонного агентства Європейського союзу Frontex і провести екстрену зустріч міністрів європейських урядів для вирішення питань міграції.

Своєю чергою прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон скликав засідання урядового кризового комітету і сказав, що він «шокований, вражений і глибоко засмучений». Він закликав Францію зробити більше, щоб зупинити потік мігрантів, заявивши, що зусилля Парижа з патрулювання узбережжя недостатні, інформує «Радіо Свобода».

За даними Франції, з початку року через Ла-Манш до Великої Британії спробували дістатися 31,5 тис. осіб, а 7,8 тис. людей врятували в морі.

За даними британської влади, цього року більше ніж 25 тис. людей прибули нелегально, що втричі більше, ніж у 2020 році.

Ла-Манш є найбільш завантаженою протокою у світі - щодня нею проходить понад 500 суден. За останні кілька тижнів під час спроби переплисти Ла-Манш уже загинули щонайменше 10 людей.