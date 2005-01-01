27-річна львів’янка отруїлась чадним газом

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 07:315540

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27-річна львів’янка отруїлась чадним газом
фото скріншот Google Maps
Причину події наразі встановлюють

У квартирі на площі Старий Ринок чадним газом отруїлась 27-річна жінка. Її госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, виклик про подію надійшов у понеділок, 26 березня, о 22:10.

«У квартирі на пл. Старий Ринок (квартира обладнана газовою колонкою) отруїлася, ймовірно чадним газом, місцева жителька, 1991 року народження (5% карбоксигемоглобіну)», - мовиться в повідомленні департаменту.

Після інциденту працівники ПАТ «Львівгаз» перекрили газопостачання у квартиру жінки.

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