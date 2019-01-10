27-річний чоловік намагався виїхати з України на викраденій автівці

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:548460

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27-річний чоловік намагався виїхати з України на викраденій автівці
фото прикордонників
При перевірці документів спрацювала база Інтерполу

9 січня прикордонники Мостиського загону затримали у пункті пропуску «Краківець» автомобіль, що перебував у міжнародному розшуку.

Громадянин України 1991 року народження прибув в пункт пропуску на автомобілі Audi 2012 року випуску. Під час перевірки його документів спрацювала база даних Інтерполу.

«Автомобіль української реєстрації був викрадений на території України ще в листопаді 2015 року», ‒ уточнили у прес-службі ДПСУ.

Про затримане авто поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. Автомобіль передали працівникам Національної поліції.

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