30 років тому мільйони українців взялися за руки. Фото дня

21 січня 1990 року «живий ланцюг» протяжністю майже 800 км з’єднав Івано-Франківськ, Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир і Київ. Участь у цій символічній акції взяли від 450 тис. (дані радянської міліції) до 3 млн українців (дані організаторів). «Живий ланцюг» 1990 року став найбільшою в історії Україні одномоментною політичною акцією. На фото можна переглянути як це виглядало у Львові.

Фото ЦДВР, «Територія терору», Укрінформ, Валерія Степанюка і «Фотографії старого Львова»