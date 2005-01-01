31 грудня почав діяти безвізовий режим між Україною та ОАЕ

Відтепер українці з біометричними паспортами можуть подорожувати до ОАЕ без віз строком до 30 днів

31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Відтепер українці з біометричними паспортами можуть подорожувати до ОАЕ без віз строком до 30 днів. Нагадаємо, 2 листопада президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр ОАЕ, правитель Емірату Дубай шейх Мухаммед бін Рашид Аль Мактум домовилися про безвізовий режим між двома державами. Окрім того Україна працює над впровадженням безвізового режиму з Кувейтом і Катаром, а також над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією.

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