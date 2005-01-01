31 грудня почав діяти безвізовий режим між Україною та ОАЕ

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 08:1014242

До теми

31 грудня почав діяти безвізовий режим між Україною та ОАЕ
Відтепер українці з біометричними паспортами можуть подорожувати до ОАЕ без віз строком до 30 днів

31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Відтепер українці з біометричними паспортами можуть подорожувати до ОАЕ без віз строком до 30 днів.

Нагадаємо, 2 листопада президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр ОАЕ, правитель Емірату Дубай шейх Мухаммед бін Рашид Аль Мактум домовилися про безвізовий режим між двома державами. Окрім того Україна працює над впровадженням безвізового режиму з Кувейтом і Катаром, а також над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

ЄС оприлюднив вимоги до України для збереження безвізового режиму ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук