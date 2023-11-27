Діти з'явились на світ у автомобілі швидкої допомоги

На Волині 33-річна жінка народила двійнят у автомобілі «швидкої» допомоги. Діти з’явились на світ передчасно, всього на 20 тижні вагітності. Після пологів жінку та дітей доправили у обласний перинатальний центр під нагляд лікарів.

Як повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги, виклик до бригади у селі Шклінь на Горохівщині надійшов близько 01:53 вночі у неділю, 26 листопада. Зазначалось, що у вагітної жінки почались передчасні пологи.

На місці медики з’ясували, що жінці 33 роки, це її восьма вагітність, а термін вагітності становив 20 тижнів. Керівник бригади вирішив негайно завезти жінку до лікарні. Однак, під час поїздки вона почала народжувати.

«Санітарний транспорт було зупинено на узбіччі, довелось приймати пологи в салоні санітарного автомобіля. Завдяки злагодженій роботі фельдшера з медицини невідкладних станів та водія автотранспортних засобів жінка народила двійнят, хлопчика та дівчинку. Крихітки народилися приблизно з масою тіла до 500 грам», – йдеться у повідомленні.

Жінку та немовлят доправили у лікарню під нагляд спеціалістів. Як повідомила «Суспільному» медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласного перинатального центру Тетяна Жураківська, наразі діти перебувають у неонатальному відділенні. З її слів, наразі рано давати будь-які прогнози та коментувати стан здоров'я новонароджених.