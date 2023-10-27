Новонароджений хлопчик та його мама почуваються задовільно

У лікарні на Рівненщині народився хлопчик з вагою 5,1 кг. Це рекордний показник ваги новонародженої дитини у Острозькій лікарні за 2023 рік.

Як повідомили у акушерсько-гінекологічному відділенні «Острозької багатопрофільної лікарні», хлопчик народився у п’ятницю, 27 жовтня. «27 жовтня 2023 року народився найбільший незламний козак за 2023 рік в місті Острог. Вага 5100 г, зріст 59 см. Вітаємо батьків новонародженого. Дякуємо ЗСУ за можливість займатись улюбленою справою», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що діти з подібною вагою народжуються нечасто. Востаннє подібний випадок на Рівненщині фіксували в серпні цього року: тоді у пологовому будинку шляхом кесаревого розтину народився хлопчик вагою 6,3 кг.

Додамо, що на вагу немовляти впливає чимало факторів: генетика, вага матері, наявність у неї певних захворювань та спосіб життя матері під час вагітності.