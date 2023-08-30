У рівненському пологовому будинку народився хлопчик вагою 6,3 кг. Відомо, що дитина з'явилась на світ за допомогою кесаревого розтину. Наразі мама та син почуваються добре.

Як повідомила прес-служба рівненського пологового будинку, немавля народилося сьогодні зранку, 30 серпня. «Вранці у пологовому будинку у сімʼї нашого захисника шляхом кесаревого розтину народився хлопчик вагою 6330 г та зростом 65 см. Від імені всіх співробітників вдячні батькам, що обрали наш заклад для спостереження за вагітністю та пологів», – йдеться у дописі.

Як повідомила «Суспільному» головна лікарка медзакладу Світлана Муравська, у породіллі це були вже другі пологи. Першого сина вона народжувала у цьому ж медзакладі природнім шляхом.

«Це генетична особливість, в цій родині всі дітки народжуються понад 4 кілограми, великі. Дитинка більше п'яти кілограмів в медицині називається гігантська дитина», – пояснила лікарка.

За її словами, матір напередодні попереджали, що дитина буде вагою понад 5 кг. Але для лікарів, які приймали пологи, стало несподіванкою, що вага хлопчика виявилась більшою за 6 кг. Приблизно це вага тримісячної дитини, яка народилась з вагою 4 кг. Наразі матір і новонароджений син почуваються добре, додала Світлана Муравська.

Зазначимо, що діти з такою вагою народжуються не часто, втім, показник у 6 кг не є абсолютним рекордом в Україні. До прикладу, 2014 році на Тернопільщині народився Даниїл Юрчук з вагою 6,8 кг. За декілька років хлопчик цілком зрівнявся параметрами зі своїми однолітками.