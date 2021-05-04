В Коломийському районі Івано-Франківської області у ніч на понеділок, 3 травня, сталася стрілянина на АЗС, внаслідок якої двоє чоловіків отримали поранення. Як повідомила поліція у вівторок, 4 травня, стрілянину відкрив 33-річний житель Коломиї.

Інцидент стався близько 03:00 у селі Черемхів Коломийського району. За інформацією правоохоронців, на території заправки було дві компанії, між якими раптово виник конфлікт, під час якого хуліган здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших.

Внаслідок стрілянини 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення. Їх госпіталізували. Сам нападник з місця події втік.

Поліцейські оглянули місце події, опитали можливих свідків, переглянули камери відеоспостереження та встановили марку автомобіля, на якому втік зловмисник.

Невдовзі правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.

У затриманого поліцейські вилучили зброю, речові докази та направили все на експертизу. Інцидент розслідують як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.