На Сколівщині змія вкусила чоловіка в палець

У неділю, 2 липня, на Сколівщині від укусу змії постраждав 44-річний мешканець Самбірського району. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився близько 18:00. Змія вкусила у палець руки 44-річного мешканця села Тарнавка Самбірського району. Постраждалого госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню. Попередньо його стан медики оцінили як середньої важкості.

Рятувальники закликають мешканців бути обережними та уважними під час мандрівок у ліс чи на природу. Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.