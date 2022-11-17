Чоловік понад тиждень провів у лісі, його розшукували поліцейські, рятувальники та лісники

На Дрогобиччині врятували 45-річного чоловіка, який понад тиждень провів у лісі. Чоловік заблукав, а коли його знайшли рятувальники, то виявилося, що через хворобу ніг він не може сам вийти з лісу, тож чоловіка довелось виносити на руках, повідомила львівська поліція у четвер, 17 листопада.

Про зникнення 45-річного мешканця Дрогобиччини 10 листопада повідомив до поліції його родич. Чоловік розповів, що його брат ще три дні тому пішов до лісу і досі не повернувся.

«Для розшуку зниклого були негайно залучені співробітники Дрогобицького районного відділу поліції та рятувальники, які день за днем прочісували багатокілометрові лісові масиви, до них також долучилися небайдужі громадяни», – йдеться у повідомленні поліції.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, чоловіка 15 листопада, близько 13:30, першими знайшли лісники. Заблукалого виявили у лісі неподалік села Брониця, що за 5 кілометрів від місця його проживання. Увесь час чоловік сидів у лісі, бо через хворі ноги не зміг рухатися. Заблукалого довелося виносити з лісу на руках. Чоловіка передали медикам, зараз його життю нічого не загрожує.