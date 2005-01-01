4х4: підготовка до Великодня та інші події вихідних у Львові

Останній вікенд перед Великоднем - хороша нагода підготуватись та навчитись пекти паски чи розмальовувати писанки. Для охочих вивчити щось нове та незвичне - у Львові проведуть майстер-клас з лемківських писанок та писанок, зроблених зі скла.

Окрім цього, у цю суботу львів’янам, які не готові сидіти вдома, доведеться обирати між двома кардинально протилежними подіями: в одному нічному клубі гратиме Степан Гіга, а в іншому - Brunettes Shoot Blondes. Решта - у підбірці подій на 31 березня та 1 квітня від ZAXID.NET.

Підготовка до Великодня

Майстер-клас з випікання пасок

Кулінарний майстер-клас з випікання пасок та їх декорування. Шеф-кухар «!Fest» Ілля Демковський та його команда розкажуть про процеси приготування пасок, покажуит, що таке сучасний декор паски, та як його робити. Окрім цього, учасники заняття навчаться готувати й інші страви до великоднього столу: рієт з скумбрії, трьохколірний холодець та мус з курячої печінки.

Усі приготовлені паски учасники, звісно, заберуть додому. Подробиці щодо реєстрації та вартості – у Facebook.

31 березня, 12:00. FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24.

Окрім пасок, професійні кухарі навчать також готувати інші святкові страви

Майстер-клас із розпису лемківської писанки

Майстер-клас проведуть праправнучки Івана Франка – Наталя Міліянчук, Марта Гуменецька та Ольга Чуквінська. Вони розкажуть про особливості розпису, значення символів, кольористику лемківської писанки і навчатимуть, як правильно писати її.

Деталі про участь на запис на майстер-клас – на його сторінці.

31 березня, 14:00. «Дім Франка», вул. Івана Франка, 150-152.

Характерні візерунки для лемківських писанок

Альтернативне писанкарство

Усіх охочих розмалювати свої писанки запрошують до Медіатеки. Учасникам необхідно запастись писачком, олівцем і яйцями.

Вхід на майстер-клас - вільний, за попереднім записом. Подробиці є на сторінці.

31 березня, 16:00. Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська, 2а.

Майстер-клас «Великодні писанки в техніці ф'юзинг»

Писанки можуть бути навіть скляними – в цей день львів’яни, з допомогою художниці Роксолани Худоби, зможуть навчитись їх робити. Кожен учасник зможе відчути себе художником-склярем: буде нарізати, шліфувати, компонувати і спікати скло у муфельній пічці при температурі 700 градусів.

Інформацію про реєстрацію можна знайти на сторінці події. Кількість учасників обмежена.

1 квітня, 15:00. «ЦЕХ», вул. Мучна, 32.

Подібна техніка роботи зі склом називається ф’юзинг

Субота, 31 березня

Вечірка з Brunettes Shoot Blondes

Львівська школа англійської мови Green Forest святкує свій 17-й день народження і запрошує друзів на вечірку. Гратимуть Brunettes Shoot Blondes. Шукайте інформацію про квитки на сторінці події.

19:00, Picasso, вул. Зелена, 88.

Кліп на одну з найвідоміших пісень українського гурту

Діти 90-х: концерт Степана Гіги

Цикл концертів «діти 90-х» триває. Цього разу львів’яни згадуватимуть свою молодість у супроводі золотих хітів славнозвісного Степана Гіги.

Подробиці можна знайти на Facebook.

21:00, FESTrepublic club, вул. Старознесенська, 24.

Неділя, 1 квітня

Виставка «Artists With Autism»

До Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму UMSA-Lviv спільно з Night Ambassadors та за участі Центру «Джерело» запрошують на відкриття виставки.

«Artists With AUTISM» це серія робіт дітей із аутизмом та учнів загальноосвітньої школи. Їхні роботи допоможуть іншим стати на крок ближчими до розуміння світогляду особливих людей.

Львівська обласна бібліотека для юнацтва, площа Ринок, 9.

Бас-гітара Сергія Радзецького

Басист і композитор Серій Радзецький презентує бас-гітару як самодостатній і сольний інструмент. Музикант зіграє авторські композиції, фантазії на популярні мелодії, трактування фортепіанних творів Шопена і навіть переклади лютневої музики XVI століття.



Деталі – на сторінці події.

18:00, «Дзиґа», вул. Вірменська, 35.