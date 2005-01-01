У вербну неділю на проспекті Свободи відкриють великодню майстерню

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Цієї неділі, 1 квітня, у центрі Львова запрацює Великодній ярмарок. На алеї проспекту Свободи вже почали встановлювати дерев’яні будиночки та облаштовують яскраву тематичну фотозону – 6-метрову великодню писанку.

1 квітня організатори відкриють великодню майстерню декору. У ній всі охочі зможуть задекорувати свої великодні кошики. А вже 5 квітня почнуть працювати стилізовані крамнички.

«Буде великодній сніданок та святковий концерт на сам Великдень, а 15 квітня буде «Etno Fashion Day» ‒ це всеукраїнські дизайнери будуть представляти свої колекції вишиванок прямо тут на проспекті Свободи», – розповіла координаторка проекту «Великодній ярмарок» Ольга Гренюх.

Цього року на ярмарку буде 98 підприємців. Здебільшого це учасники із Львівщини. Також будуть майстри із Тернополя, Кам’янець-Подільського, Києва, Луцька та Полтави. Останні представлять народний бутік із вишиваним одягом.

Простоїть Великодній ярмарок до 13 травня. Вартість оренди будиночка від 25 до 30 тисяч гривень