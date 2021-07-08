Чоловік в реанімації у вкрай важкому стані

У реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні у вкрай важкому стані госпіталізували 52-річного мешканця Самбора. Після низки обстежень у пацієнта діагностували інфекційний ендокардит. Лікарі кажуть, що це важке захворювання серця у чоловіка спровокували хворі зуби.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-анестезіологиня реанімаційного відділення лікарні Яна Яцульчак, чоловіка госпіталізували до лікарні 1 липня без свідомості, з сепсисом, серцевою, дихальною недостатністю тощо. Його відразу підключили до апарата ШВЛ. Результати обстежень, які провели пацієнту, підтвердили підозри медиків: у чоловіка інфекційний ендокардит (бактеріальне запалення внутрішньої оболонки серця (ендокарду) з переважним ураженням клапанного апарата).

За словами лікарки, стан пацієнта й надалі залишається вкрай важким. Інфекційний ендокардит спровокував у нього вже декілька інсультів.

Лікарі кажуть, що з інфекційним ендокардитом до лікарні доволі часто потрапляють пацієнти різного віку. Причиною виникнення цієї хвороби найчастіше є хворі зуби, часті ангіни, тому просять приділити гігієні ротової порожнини належну увагу, вчасно лікувати зуби, видаляти корені, не допускати до виникнення затяжних і частин ангін.