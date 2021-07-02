Новим малотравматичним методом у лікарні прооперували вже трьох пацієнтів

У четвер, 1 липня, медики Центру серця та судин львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги спільно з провідним європейським спеціалістом, професором університетської клініки м. Познань (Польща) Мареком Григером замінили двом пацієнтам аортальний клапан серця за новою методикою. Через єдиний невеликий прокол на нозі вони зайшли у порожнину серця, зруйнували старий клапан і на його місце встановили новий.

Як повідомив ZAXID.NET кадрдіолог Дмитро Беш, 1 липня аортальні клапаними замінили відразу двом пацієнтам зі Львова, віком 86 і 73 роки. У першої пацієнтки був стеноз аортального клапана, а у другого – ішемічна хвороба серця, стеноз аортального клапана і знижена фракція викиду лівого шлуночка.

Допомогти цим пацієнтам можна було лише міні-інвазивним способом, бо вони не витримали б відкритої операції на серці. Ризик померти на операційному столі був надто великий.

За словами кардіолога, через прокол діаметром 3 мм у паховій складці лікарі зайшли в порожнину серця, зруйнували старий клапан і на його місце встановили новий. Пацієнти почуваються добре і у понеділок, 5 липня, їх планують виписати з лікарні.

«У світі патологія аортального клапана є найпоширенішою патологією клапанів серця. У Німеччині понад 80% оперативних втручань проводиться саме цим методом. В Україні через високу вартість обладнання, яке використовується під час таких операцій (воно у 6-7 разів дорожче, ніж сама операція), таких оперативних втручань проводять ще небагато. У лікарні швидкої допомоги міні-інвазивним способом прооперували вже трьох пацієнтів – одного у жовтні минулого року і двох 1 липня цього року», – каже Дмитро Беш.

Операції, проведені таким способом, за словами лікаря, для пацієнта є менш травматичними, він легше її переносить і у подальшому значно кращий прогноз. Такі операції проводять у першу чергу пацієнтам з високим ризиком, для яких відкриті операції на серці протипоказані. Зараз цим методом оперують і пацієнтам з низьким ризиком.

Обладнання для проведення таких операцій лікарні, як повідомив Дмитро Беш, закуплено за державні кошти і операції для пацієнтів є безкоштовними.