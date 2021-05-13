Операція з видалення гігантської кистоми тривала майже годину

55-річна мешканка Яворівського району прийшла до лікарів Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги зі скаргами на біль у животі, дискомфортом у ділянці шлунка і збільшенням розмірів самого живота. Під час діагностики у жінки виявили гігантську рідинну кистому правого яєчника, яка важила майже 13 кг і займала майже всю черевну порожнину – від малого тазу аж до діафрагми, підпираючи шлунок.

Діагноз жінку шокував, хоч вона зізналася, що давно не ходила на огляд до гінеколога. Без операції у цьому випадку ніяк не обійтися.

Прооперували пацієнтку наприкінці квітня. До операційної бригади увійшли завідувач відділення гінекології та патології вагітності Борис Кривко, гінекологиня Соломія Лисович, лікарка-інтерн Олександра Назарова і анестезіологиня Наталія Артимович.

Операція тривала майже годину. Під час оперативного втручання з величезного утвору вилилося понад 12 л вмісту і його вага становила близько 13 кг. Хірургам разом з утвором довелося видалити всі внутрішні жіночі статеві органи.

За словами гінекологині Соломії Лисович, жінці пощастило: результати дослідження утвору показали, що пухлина доброякісна. Хоч пухлини таких розмірів частіше бувають злоякісними. Пацієнтку вже виписали з лікарні додому.

До слова, рік тому хірурги цієї ж лікарі видалили 35-річній львів'янці кистому, яка важила понад 40 кг. На жаль, пухлина виявилася злоякісною і через деякий час жінка померла.

Наприкінці 2020 року кистому, завбільшки з баскетбольний м’яч, виявили і у 14-річної львів’янки. Її успішно прооперували в дитячій лікарні ОХМАТДИТ.

Лікарі радять дівчатам-підліткам і жінкам різного віку регулярно ходити на огляди до гінеколога, аби не допускати до запущених випадків. Будь-яке захворювання, виявлене на ранній стадії, легше піддається лікуванню і значно збільшує шанси надалі жити повноцінним життям.