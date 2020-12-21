Кистому гіганських розмірів дитячі хірурги видалили лапароскопічно

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ видалили у 14-річної львів’янки гігантську кистому яєчника, вагою майже п’ять кілограмів. За розмірами кистома нагадувала баскетбольний м’яч.

За словами лікарів, дівчину особливо нічого не турбувало, вона була активна, займалася спортом. Та в якийсь момент відчула ниючий біль у животі, який то дошкуляв, то проходив. Однак мати дівчини вирішила з’ясувати причину такого стану доньки і повела її на консультацію до лікаря. На УЗД черевної порожнини лікарі побачили гігантське утворення яєчника, яке займало ледь не весь живіт – кистому.

Дівчину відразу ж скерували до дитячої лікарні ОХМАТДИТ.

Минулого тижня дівчину прооперували. До складу оперційної бригади увійшли керівник Центру малоінвазивної хірургії, дитячий хірург Андрій Дворакевич, дитячий гінеколог Еліна Чайківська, дитячий хірург Лілія Гижа і анестезіолог Віра Приймакова.

Оперували дівчину лапароскопічно, гігантську кистому видалили, але при цьому зберегли всі органи.

«Такі операції ми робимо лапароскопічно, тобто без розрізу через увесь живіт. Цього разу важко було щось передбачити і спланувати, але нам вдалося повністю видалити гігантське утворення з яєчника. Воно було просто величезних розмірів, вагою до 5 кг, містило до 5 літрів рідини. За попередніми даними, утворення доброякісне. Тож дівчинка має всі шанси на повноцінне життя, у майбутньому зможе бути мамою при правильній гінекологічній реабілітації», – каже дитячий гінеколог Еліна Чайківська.

Як повідомив ZAXID.NET Андрій Дворакевич, гігантську пухлину хірургам вдалося забрати через невеликий двосантиметровий розріз. Дівчина почувається нормально. На другий день після оперативного втручання вона спокійно ходила, а на третій день її з лікарні виписали додому.

Лікарі просять матерів бути уважними до скарг доньок і звертатися на консультацію до лікарів, бо нерідко навіть незначні скарги бути ознакою серйозних захворювань.