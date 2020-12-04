Нейрохірурги міської дитячої лікарні в операційній

Дитячі нейрохірурги львівської міської дитячої лікарні прооперували 7-річного Максима з Тернопільської області, у якого була медикаментозна резистентна епілепсія, тобто жодні ліки цій дитині не допомагали. А напади судом ставали все частішими, до 40 разів на день. Після ретельних обстежень, неврологи і нейрохірурги дійшли висновку: поліпшити стан хлопчика може лише операція на мозку. Цю операцію нейрохірурги лікарні провели вперше і вона пройшла успішно.

Мати хлопчика Мар’яна розповіла ZAXID.NET, що у сина напади судом з’явилися 1,5 року тому. Чому? Важко однозначно сказати. Може від перевтоми, бо він почав інтенсивно займатися, а може судоми спровокували медпрепарати, які він вживав. Згодом у хлопчика діагностували рідкісне генетичне захворювання – атиповий синдром Ретта, який також може спровокувати важку епілепсію.

Коли виникли судоми, батьки Максимка звернулися до лікарів, які поставили діагноз і призначили відповідне лікування. Але воно, за словами матері, не допомагало. Вони кілька разів змінювали лікування, але жодні медпрепарати на сина не діяли і щоразу хлопчику ставало гірше.

«В останній рік напади судом дуже вимучили сина. Судоми щоразу ставали важчими, він міг різко впасти. І таких нападів за день було 10-20, а інколи й 40. Я мусила крок в крок ходити з ним, бо невідомо було, коли вони виникнуть. Він міг впасти, вдаритися головою чи травмуватися, тому його треба було страхувати. Я не ходжу на роботу, не можу собі цього дозволити, бо мушу весь час пильнувати сина», – розповіла Мар’яна.

Коли стало зрозуміло, що медикаментозна терапія Максимкові не підходить, батьки почали цікавитися іншими методами порятунку. Спілкувалися з лікарями, батьками, діти яких мали схожі проблеми.

«У дитини наших знайомих також була епілепсія, але були дещо інші проблеми, ніж в Максимка. Вони оперувалися у Львові, у цій лікарні. Оперував нейрохірург Тарас Микитин. І вони дуже задоволені результатом. Тож коли виникло питання про операцію, ми навіть не шукали інших лікарів, а відразу поїхали до Львова», – каже мати хлопчика.

При епілепсії, як пояснив нейрохірург Тарас Микитин, до оперативного втручання вдаються лише тоді, коли інші методи не допомагають. І рішення про операцію приймає не нейрохірург. Це спільне рішення невролога і нейрохірурга.

Дитячий невролог лікарні Марія Павлюк провела Максимку іктальний відео-ЕЕГ моніторинг, тобто записала електроенцефалограму під час судом. Проаналізувавши результати обстеження, лікарі дійшла висновку: щоб домопогти хлопчику, потрібне оперативне втручання.

Дитячий невролог Марія Павлюк записала електроенцефалограму під час судом

Оперували Максимка 25 листопада. До операційної бригади увійшли нейрохірурги: доцент Ужгородського національного університету Юрій Чомоляк, Тарас Микитин, Ігор Гоменюк і анестезіолог Роман Мокрий.

«Максимкові ми вперше в нашій лікарні зробили операцію, яка називається кальозотомія. Поясню її суть. Права і ліва півкулі головного мозку з’єднані між собою мозолистим тілом. Права відповідає за роботу лівої, а ліва – за роботу правої. Ми розсікли повністю мозолисте тіло, аби перервати цей зв’язок. Тільки у такий спосіб можна було звільнити дитину від важких нападів судом, особливо дроп-атак, під час яких він різко падав», – каже Тарас Микитин.

За словами нейрохірурга, кальозотомія – це є паліативна операція. Після такого оперативного втручання не слід очікувати, що епілепсія зовсім зникне. Судоми можуть виникати. Але не буде вже дроп-атак, при яких дитина різко падає, і самі судоми виникатимуть не так часто, як раніше, і будуть значно меншої інтенсивності та тривалості.

Дітям з епілепсією в лікарні намагаються допомогти останні п’ять років. Нерідко вдаються і до оперативних втручань. Сюди на консультації везуть дітей зі всієї Західної України.

Перші операції дитячі нейрохірурги провели спільно з відомим канадським нейрохірургом українського походження Джеймсом Руткою з SickKids Hospital (Торонто). Він з командою не раз приїжджав до Львова, в дитячу лікарню, де надавали допомогу (оперували, консультували) найважчих дітей. Спільно з канадськими нейрохірургами львівські дитячі нейрохірурги провели до 10 операцій. Згодом місцеві нейрохірурги вже проводили операції самостійно.

…Ми спілкувалися з мамою Максимка 3 грудня. З моменту операції сина минуло вісім днів. За цей час у нього не було жодного нападу судом. Жодного. За словами мами, хлопчик був дуже виснажений хворобою, плюс непроста операція на мозку. Але він напрочуд швидко відійшов після оперативного втручання. Вчора самостійно встав. Сьогодні сам пройшовся по палаті. Життя поволі налагоджується.