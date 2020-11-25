Дитячі урологи оперують 7-місячного хлопчика

У Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ місяць тому дитячі урологи прооперували семимісячного Тимура, у якого була важка вроджена вада нирок. Вони врятували дитині праву нирку, яка мала серйозні вади. Без цієї операції хлопчика у майбутньому чекала б трансплантація нирки або гемодіаліз, бо ліва нирка була недієздатною.

Цього тижня батьки привезли хлопчика на огляд до лікарів. Контрольне УЗД показало, що у дитини все гаразд, тому лише зараз лікарі розповіли про цю операцію.

Тимур народився в одній із сусідніх областей з важкою вродженою вадою нирок. У нього діагностували гігантський гідронефроз ІІІ ступеня правої нирки і мультикістоз лівої, іншими словами, на місці нирки був конгломерат кіст.

Хлопчику потрібна була складна операція, щоб врятувати праву нирку, ліву, на жаль, врятувати було неможливо. Без такої операції дитина у майбутньому була б на гемодіалізі (очищення організму за допомогою апарата «штучна нирка») або він потребував би пересадки нирки.

Прооперувати дитину урологи області, де він народився, не змогли, тож батьки привезли сина до Львова, в дитячу лікарню ОХМАТДИТ.

До складу операційної бригади, яка оперувала хлопчика, увійшли дитячі урологи Андрій Поцюрко, Данило Іваськевич, Ігор Гримак, Богдан Гижа і анестезіолог Володимир Міщук.

«Ми часто робимо операції з приводу гідронефрозу нирок, але з однією ниркою це набагато складніше, тут ми не мали найменшого права на помилку. Операція пройшла успішно, все минуло без ускладнень. Дитина має шанс на повноцінне життя», - кажуть урологи.

Цього тижня маленький пацієнт з батьками приїжджав до своїх рятівників на контрольний огляд. Йому остаточно забрали дренажну трубку з нирки. На УЗД підтвердився добрий результат від проведеної операції. Хлопчик наразі і надалі перебуватиме під контролем лікарів.

До слова, цього року в ОХМАТДИТі успішно прооперували вже третю дитина з єдиною функціонуючою ниркою. Ще одна дитина із сусідньої області і з подібними проблемами готується до хірургічної корекції.