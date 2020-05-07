У львів’янки, що намагалася схуднути, видалили 40-кілограмову кистому

Хірурги КЛШМД під час операції з видалення гігантської кистоми 35-річній львів'янці

35-річну львів’янку Ірину К. прооперували у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 30 квітня: їй видалили кистому гігантських розмірів, яка важила понад 40 кг. Це найбільше стороннє утворення в історії львівської медицини. До операції Ірина К. важила 90 кг, тепер її вага зменшилася практично вдвічі. Попри жахливий стан, жінка тривалий час не зверталася до лікарів, намагаючись просто схуднути.

Кілька років тому, як розповіла пацієнтка лікарям, у неї діагностували кисту лівого яйника. Вона її не турбувала і жінка особливо нею не переймалася. У родині були інші проблеми, тому звертати увагу на здоров’я не доводилося. Але з червня минулого року вона помітила, що її живіт почав стрімко збільшуватися, їй ставало важко пересуватися, але й тоді жінка не пішла на консультацію до лікарів. А ситуація з кожним днем погіршувалася.

«Два останні місяці жінка не вставала з ліжка і через ризики перетиснення нижньої порожнистої вени змушена була постійно лежати на лівому боці. Окрім того, жінка ці два місяці практично нічого не їла, намагалася позбутися зайвої ваги, тож до лікарні її привезли у вкрай важкому, практично у критичному стані», – розповіла ZAXID.NET хірург Марія Кавка, лікуючий лікар Ірини К.

На момент госпіталізації у пацієнтки була гостра затримка сечі через перетиснені сечовивідні шляхи, прояви серцево-судинної недостатності, лімфостаз (затримка рідини).

Під час комп’ютерної томографії спеціалісти побачили у животі пацієнтки утвір гігантських розмір, заповнений рідиною, який тиснув на всі важливі органи і судини. Гінекологи діагностували у жінки кистому, яка дуже виснажила жінку, вона у прямому розуміння слова з’їдала її сили і життєві ресурси.

Оперувати жінку у такому стані було ризиковано, але й без оперативного втручання жінка не вижила б, тому її терміново почали готувати до операції.

Тиждень тому Ірину К. прооперували. До операційної бригади увійшли завідувач відділення гінекології та патології вагітності Борис Кривко, керівник Центру хірургії Юрій Шаваров, хірург Марія Кавка, гінеколог Юрій Смутний і анестезіолог Наталія Матолінець.

Операція тривала майже три години. Навіть для досвідчених гінекологів, хірургів, анестезіологів вона була надскладна.

Аби уникнути ускладнень під час операції, жінку перевели на штучну вентиляцію легень на боці. У положенні «на боці» її й оперували.

Під час операції у пацієнтки двічі майже зупинялося серце через перерозподіл об’єму цикрулюючої крові, тому команда анестезіологів двічі її реанімувала та повертала до життя.

Лікарі опублікували фото гігантської кистоми, видаленої в Ірини К., проте якщо для вас це неприйнятно, не дивіться

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Та загалом операція пройшла успішно. Гігантську багатокамерну кистому, що мала 37 літрів рідини і важила понад 40 кг, жінці видалили. Пацієнтку з відділення інтенсивної терапії вже перевели у хірургічне відділення, де вона продовжує лікування, а кистому відправили на гістологію.

«Психологічно пацієнтка пригнічена, кистома добре її вимучила. А також через те, що вона два місці практично нічого не їла, сил не додалося. Зараз вона поволі відновлює сили: отримує відповідне лікування, по суті заново вчиться їсти, отримує психологічну підтримку. Процес реабілітації буде тривалий», – каже Марія Кавка.