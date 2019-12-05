Львівські онкологи вперше в Україні видалили жінці гігантську пухлину вагою 20 кг

Пацієнтка Марія Клімашевська (посередині) зі своїми рятівниками

Хірурги-онкологи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру видалили 60-річній мешканці Львівщини гігантську пухлину вагою 20 кг. Це перший зафіксований випадок в Україні і рідкісний у світі. Операція відбулась минулого четверга, 28 листопада.

За словами хірурга-онколога, заступника директора онкоцентру Олега Дуди, більшу за розмірами саме таку пухлину видаляли лише у Туреччині. Її вага була 24 кг.

Як повідомив Гал-інфо хірург Олег Дуда, команда львівських хірургів-онкологів вперше видаляли пухлину таких розмірів. Пухлина утворилася у м’яких тканинах передньої поверхні стегна.

Пацієнткою хірургів-онкологів була 60-річна Марія Клімашевська із Золочівського району Львівщини. Лікарі місяць готували її до операції.

Складність полягала у тому, що пацієнтка мала надмірну вагу – до операції вона важила 170 кг. І дуже низький тиск, який не вдавалося підняти.

«Ця пухлина мене не боліла, але обмежувала у рухах, виснажувала, у мене падав тиск, гемоглобін. Я не могла виходити між люди. Спала лише на животі. І так тривало майже рік», – розповіла пацієнтка.

Діти вмовили маму звернутися до лікарів і погодитися на операцію. Оперував жінку хірург-онколог Олег Дуда і два хірурги йому асистували.

«Мені доводиться проводити десятигодинні операції, але ця операція, яка тривала лише три години, стала для мене викликом. Для нас було дуже важливо не просто провести цю операцію, але зробити так, аби жінка вижила. А для пацієнтки ризик був навіть на етапі анастезії», – каже Олег Дуда.

Пухлина, яку видалили, була округлої форми і мала розмір 36 на 38 см. В одному місці мала дефект з розпадом площею 5 на 10 см. Через це пухлина токсично впливала на організм пацієнтки. Всередині була наповнена жировим кістозним вмістом.

Лікарі вже отримали результати гістологічного дослідження. Це доброякісна пухлина – фіброліпома гігантських розмірів.

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«У світовій літературі описано лише два таких випадки. У першому випадку пухлина важила 24 кг, а в другому – 16 кг. Таке трапляється дуже рідко. Після того, як ми опишемо цей складний клінічний випадок, це буде єдиний такий описаний випадок в Україні і другий за розміром у світі. Йдеться про рідкісну гігантську пухлину, яка не є онкологічними захворюваннями, але не дає жити людині. Ще один ризик полягає у тому, що з часом такі пухлини можуть перероджуватися у злоякісні», - каже хірург-онколог.

Оперували Марію Клімашевську минулого тижня. Зараз жінка вже самостійно ходить, втратила 30 кг ваги. І має намір й надалі це робити.

«Коли прийду додому, то перше, що зроблю, продовжу худнути», - каже пацієнтака.

Якщо все буде добре, жінку через тиждень випишуть додому, дена неї чекають троє дітей, п’ятеро онуків і чоловік.