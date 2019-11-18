Львівські хірурги готуються сформувати стать однорічній дитині

Команда хірургів-урологів, які оперують дітей-гермафродитів (зліва направо): Андрій Поцюрко, Ігор Гримак, Данило Іваськевич та Богдан Гижа

Операційна бригада хірургів-урологів Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ готується прооперувати однорічну дитину, що народилася «справжнім гермафродитом», тобто в її організмі є і чоловічі, і жіночі статеві залози. Батьки досі не знають, кого виховують: сина чи доньку. Це доволі рідкісна патологія. За 10 років по допомогу до урологів ОХМАТДИТу з такою патологією звернулися батьки лише трьох дітей.

Львівські урологи успішно провели вже дві операції інтерсексуальним дітям. Тепер готуються до третьої.

Лікарі вже знають: формуватимуть дівчинку

«Батьки прийшли до нас на консультацію, коли дитині було 9 місяців. Ні вони, ні лікарі, до яких вони зверталися, не знали, хто у них росте: хлопчик чи дівчинка. Адже зовнішні геніталії мали ознаки двостатевості: і хлопчика, і дівчинки», – каже дитячий уролог ОХМАТДИТу Андрій Поцюрко.

Цю дитину оглядали і консультували різні вузькі спеціалісти: генетики, ендокринологи, урологи, гінекологи. Вона, за словами Андрія Поцюрка, пройшла обстеження в Інституті спадкової патології Національної академії медичних наук України, у медико-генетичному центрі, де фахівці встановили каріотип дитини (набір хромосом, за яким визначають, якої статі є дитина: жіночої чи чоловічої). Генетично встановлено, що дитина має статеві хромосоми хлопчика.

Утім, обстеження на УЗД показало, що у дитини є також внутрішні жіночі органи і вони порівняно краще розвинені, ніж чоловічі. Щоб остаточно у цьому пересвідчитися, маляті під загальним знечуленням зробити лапароскопічне обстеження черевної порожнини.

«Ми побачили, що у дитини є матка, справа маткова труба веде до яєчника, а зліва - незрозуміла залоза. Її частинку ми скерували на дослідження у три різні лабораторії, і отримали результат – це яєчко. Отже, дитина – істинний гермафродит, вона має і жіночі, і чоловічі гонади (статеві залози). Це доволі рідкісна патологія. За останні 10 років до нас звернулося лише троє батьків з такою патологією у дітей. А загалом в Україні є лише кілька фахівців, які можуть таким дітям допомогти, скоригувати їхню стать», – каже Андрій Поцюрко.

Після багатьох обстежень лікарі і батьки визначилися – формуватимуть дівчинку. До речі, батьки від самого народження сприйняли дитину як дівчинку, дали їй жіноче ім’я. Під час наступної операції лапароскопічним способом заберуть яєчко і зроблять пластику зовнішніх статевих органів. А далі дитина буде під контролем ендокринологів, дитячого гінеколога.

«І матка, і яєчник у дитини гіпоплазовані, тобто, трохи менші, ніж мали би бути на її вік. Але за допомогою гормонів вони стануть повноцінними. До того,чоловіча Y-хромосома в дитини залишиться, це генетичний код, якого не можна позбутися. І «приглушувати» його також слід гормонами», – каже Андрій Поцюрко.

Зараз дитині трохи більше року. Операцією планують провести за кілька місяців.

Два роки тому команда хірургів-урологів вперше прооперувала трирічну дитину, яка також була істинним гермафродитом. Після різноманітних досліджень було вирішено формувати дівчинку, хоч до цього дитину в сім’ї виховували, як хлопчика, вона мала чоловіче ім’я.

Урологи ОХМАТДИТу першу операцію з формування статі дитині-гермафродиту провели у березні 2017 року

Зараз дівчинці уже шостий рік. Нещодавно вона приїжджала в ОХМАТДИТ на перевірку. Батьки, за словами лікаря, дуже задоволені. І дівчинка нормально росте і розвивається.

«Дівчинка дуже гарна, з пишним волоссям, любить носити банти. Ми оглянули і обстежили дитину, вона нормально розвивається. Звісно, що вона має бути під контролем ендокринолога, бо у неї також є чоловіча хромосома. У майбутньому, коли ця дівчинка виросте, вона ймовірно зможе народити дитину. Батьки змінили місце проживання, виїхали в інше місто, тож у дівчинки нема жодних проблем», – каже Андрій Поцюрко.

Торік львівські урологи прооперували ще одну дитину з такою патологією, яка надалі вже розвиватиметься як хлопчик.

Чому народжуються діти-гермафродити?

У медицині виділяють істинний і несправжній гермафродитизм. Істинний зустрічається дуже рідко і характеризується наявністю в організмі як чоловічих, так і жіночих гонад (статевих залоз). А несправжній гермафродитизм діагностують значно частіше (виявляють статеві залози однієї статі, а зовнішні статеві органи – іншої). Скажімо, жінки-гермафродити мають нормальну внутрішню будову, а зовнішні статеві органи нагадують чоловічі. І навпаки. У львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ щороку оперують 20-30 дітей з несправжнім гермафродитизмом, які приїжджають сюди з різних областей України.

Чому народжуються інтерсексуальні діти? Причин, за словами лікарів, багато. Найчастіша – хромосомні збої, закладені на генетичному рівні. Патологія може розвинутися і через гормональний збій або інфекційне захворювання, сильний негативний стрес під час виношування дитини. Щодо істинного гермафродитизму, то особливо небезпечні сильні стреси на 6-10 тижні вагітності. Не виключають медики і негативний вплив факторів зовнішнього середовища, шкідливі звички тощо. Утім, це питання до кінця ще не вивчене.

Такі патології , за словами Андрія Поцюрка,треба усувати у ранньому віці, коли дитина ще не усвідомлює, хто вона – хлопчик чи дівчинка, бо пізніше до фізичної вади додасться ще й психологічна травма.