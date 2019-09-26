Львівські хірурги успішно видалили одноденному немовляті гігантську пухлину вагою майже 2,5 кг

Усе найважче у цього хлопчика уже позаду

Маленький Іванко з Волині з’явився на світ 13 вересня і вже наступного дня потрапив на операційний стіл Львівської міської дитячої лікарні. Хлопчик народився з гігантською пухлиною – куприковою тератомою, що важила 2430 г і від якої його терміново треба було звільнити. І акушер-гінекологи, які приймали пологи, і дитячі хірурги, котрі оперували хлопчика, вперше у своїй практиці бачили маля з такою величезною тератомою, яка була значно більша за вагу самого немовляти, що після операції зменшилась до 1850 г. Тобто при народженні хлопчика пухлина становила майже 57% його ваги.

Але і пологи, і операція пройшли успішно. Зараз малюк ще перебуває під пильним наглядом лікарів, але все найважче, за словами медиків, уже позаду.

Днями Іванка з реанімації перевели у палату і ZAXID.NET провідав у лікарні хлопчика і його маму.

Лікарі Луцька порадили їхати на операцію до Львова

Надії (ім’я на прохання жінки змінено), матері хлопчика, всього 25 років і Іванко її третя дитина. Старшому синові 3 роки, донечці – півтора, а третьому сину вже скоро буде два тижні.

«Уперше ми дізналися, що у дитинки є пухлина, на 19 тижні вагітності. Вона була невелика, всього 3 см і лікар УЗД заспокоював мене, казав, що вона може більше і не рости. Але через місяць вона вже мала 7 см, згодом 14 см. Щомісяця збільшувалася у розмірах, росла швидше, ніж син», - розповіла Надія.

Лікарі дали матері право вибору. За медичними показами їй могли зробити аборт на пізніх термінах вагітності, але Надія навіть думки такої не допускала – вона народжуватиме і боротиметься за життя синочка.

Рідні засіли за Інтернет і почали шукати , де дитині з такою проблемою можуть допомогти.

«О першій ночі мене розбудила мама і каже, що побачила у соцмережах статтю, що у Львові лікарі врятували дитину зі схожою проблемою. У Луцьку, коли лежала на збереженні, лікарі також радили їхати до Львова, бо там оперують дітей з такими великими пухлинами. Та ми живемо на Волині, нікого у Львові не знаємо. Чи захочуть нас таких проблемних там прийняти», – згадує Надія.

Рідні Надії ледве дочекалися ранку. У соцмережах бабуся Іванка знайшла телефон завідувачки II хірургічного відділення Львівської міської дитячої лікарні Галини Курило, яка місяць тому оперувала дівчинку з величезною тератомою, що важила 1700 г.

«На наше велике здивування, ми додзвонилися з першого разу. Галина Василівна вислухала нашу проблему, підтвердила, що в лікарні оперують дітей з такими пухлинами і запросила приїхати на консультацію. І ще порадила не впадати у відчай, бо не все так плачевно, як видається», - згадує Надія.

Оскільки пухлина у дитини була доволі велика і невідомо, коли дитині після народження знадобиться допомога, народжувати сина Надії порадили також у Львові, в обласному перинатальному центрі.

Оперували хлопчика на другу добу після народження

Пологи у Надії почалися завчасно, на 32 тижні вагітності. Виникло багатоводдя, що негативно відбилося на малюку, лікарі діагностували у плода серцеву недостатність. У жінки передчасно почалися пологи і її терміново взяли на операцію.

За 38 років роботи начмед Львівського обласного перинатального центру Роман Мацюра вперше робив кесарів розтин жінці, що носила маля з такою гігантською пухлиною. Складність полягала у тому, щоб дістати дитину з пухлиною і при цьому зовсім не травмувати тератому.

«Дитина народилася недоношеною, але так вирішила природа. Вона дала немовляті шанс вижити. Бо якби жінка доходила до кінця терміну вагітності, то невідомо, до яких розмірів виросла б тератома, і що тоді було б з дитиною і мамою», – розповідає ZAXID.NET Роман Мацюра.

Вага хлопчика разом з пухлиною – 4280 г. З перинатального центру «швидка» його того ж дня доставила в Львівську міську дитячу лікарню. Оглянувши немовля, дитячі хірурги почали готуватися до термінової операції.

«Співвідношення розмірів пухлини і розмірів тіла дитини було критичним, тератома була значно більшою за дитину. Виглядало так, що маля є додатком до пухлини. Вона займала всі м’які частини поперекового відділу хребта і ягодиць. Через пухлину серце дитини працювало з великим навантаженням, лівий шлуночок був збільшений. Сама пухлина була горбиста, дуже наповнена кров’ю і на ній почали з’являтися великі некрозні плями. Дитину слід було якомога швидше від неї звільнити, бо інакше вона могла б загинути через інфікування крові», – розповіла ZAXID.NET Галина Курило.

Тож лікарі прийняли рішення оперувати немовля наступного дня, через добу після народження. І хоч за останні чотири роки дитячі хірурги лікарні врятували чотирьох дітей з великими тератомами, дитину з пухлиною таких розмірів вони також оперували вперше.

«Під час операції, коли дитина менша за тератому, дуже важко маніпулювати. Один хірург оперує, а другий мусить тримати пухлину, аби вона у найвідповідальніший момент, коли відділяєш, скажімо, судини, не зрушилася, не потягнула дитину, бо тоді дитя можна втратити. Судини були аномально розгалужені, в артерії замість одного стовбура було три», – каже Галина Курило.

Оскільки хлопчик був значно менший за пухлину і щоб на операційному столі він був на рівні з тератомою, хірургам довелося зробити спеціальне пристосування.

Складність операції, за словами хірургів, полягала у тому, що треба було акуратно відділити всі судини, які потрібні дитині для подальшого нормального розвитку: ті, що пов’язані з тазовими органами, нирками, поперековим відділом хребта тощо, а всі інші – видалити. А у недоношеної дитини судини дуже дрібні, тож від хірургів вимагалося неабиякого вміння і вправності.

Після видалення пухлини хлопчик важив лише 1850 г

Операція тривала лише півтора години. Стан дитини вимагав від операційної бригади тримати темп і при цьому робити все чітко, вміло і правильно. До операційної бригади увійшли дитячі хірурги Галина Курило і Дмитро Грицак, анестезіологи Сергій Шиш і Роман Мокрий, неонатолог-реаніматолог Катерина Свідняк.

Після видалення пухлини немовля нагадувало хлопчика-мізинчика. Воно важило всього 1850 г, а пухлина – 2280 г. Ще 150 г рідини витекло з неї під час операції.

Утім, успішно прооперувати – це ще не означає врятувати дитину. Таку дитину ще треба правильно виходити після операції, бо найменший промах міг звести усі зусилля акушер-гінекологів, дитячих хірургів нанівець. До речі, прооперована у Львові півтора місяці тому зі схожою пухлиною дівчинка Каміла зараз нормально розвивається.

У дитини з масою тіла 1850 г на 32 тижні вагітності, за словами лікарів, в організмі циркулює приблизно 150 мл крові. А серцю Іванка через пухлину довелося перекачувати майже втричі більше. Різка втрата маси могла негативно відбитися на роботі серця, тож реаніматологи повинні були допомогти йому плавно перейти на роботу в інших умовах: слід було медично грамотно підібрати відповідні ліки, точно визначити їх дози для такої малесенької дитини тощо. Загалом весь організм дитини негативно реагує на різку втрату ваги, тож від уміння виходити таку дитину після операції залежить успіх самої операції.

Утім, львівським лікарям це вдалося. У понеділок, 23 вересня, Іванка з реанімації перевели у палату, де він зараз з мамою. На п’ятий день після операції його серце прийшло в норму, лівий шлуночок уже не збільшений. Дитина спокійно рухає ногами, руками, всі органи черевної порожнини також працюють нормально. Уже є результати гістології – пухлина доброякісна, тож надалі хлопчик буде нормально рости і розвиватися.

«Думала, що після такої важкої операції син буде дуже ослаблений, не матиме сил голосно плакати. Та ні, коли мокрий чи голодний подає такий голос, що аж на коридорі чути», – каже Надія.