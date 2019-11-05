У Львові вперше в Україні хірурги заново сформували обличчя 16-річному юнакові

Шестеро лікарів з Торонто оперували у Львові важкохворих військових. Зробили вони надскладну операцію на обличчі і 16-річному хлопцеві

16-річного Володимира з Волновахи Донецької області впродовж 12 годин оперувало кілька бригад хірургів, до складу яких увійшли спеціалісти з Торонто і Львова. Вони провели чотири надскладні операції в одній і заново сформували хлопцеві обличчя. В Україні таку операцію зробили вперше. І результат перевершив очікування.

Електроопік, отриманий в дитинстві, спотворив обличчя хлопця

Цієї операції хлопець чекав 14 років. У дворічному віці він отримав глибокий електроопік носа. Через травму у дитини розвинувся дефект кінчика носа, що суттєво спотворював обличчя. Хлопчик ріс, збільшувалася у розмірах голова, мінялися пропорції між носом і іншими частинами тіла. Та через травму частина черепа хлопчика розвивалася не так, як треба. Обличчя ще більше спотворювалося. Виникли й проблеми з диханням, мовою, не кажучи вже про психологічну травму, яку переживав хлопець.

Батьки консультувалися щодо проблем сина у спеціалістнів не лише з різних міст України, а й з-за кордону. Хлопець переніс кілька коригуючих операцій, але вони суттєво не поліпшили ні стан хлопця, ні його зовнішній вигляд.

Волонтери порадили батькам їхати з сином до Львова, в опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні, куди часто приїжджають пластичні хірурги з різних країн світу і спільно з львівськими лікарями проводять складні реконструктивні операції.

І не помилилися. На початку жовтня у Львові працювали спеціалісти з канадського центру Sunnybrook Health Science Centre у Торонто під керівництвом професора Олега Антонишини. Вони вже не вперше приїжджають в Україну і надають допомогу, передусім, військовослужбовцям, ветеранам АТО. Раніше оперували у Києві та Одесі.

Проте у Львові канадські хірурги працювали вперше і погодилися, окрім військовослужбовців, безкоштовно прооперувати і 16-річного Володимира з важкою деформацією обличчя.

Готуватися до цієї операції канадські лікарі почали ще в Торонто. Колеги зі Львова переслали їм результати комп’ютерно-томографічного обстеження, фотографії хлопця, коротку історію хвороби. Фахівці оцінили стан і чітко знали, що саме їм знадобиться під час цієї операції. Увесь набір хірургічних інструментів, витратних матеріалів вони привезли з собою.

«Хлопцеві треба було видалити рубці, які утворилися після опіку, відновити прохідність носових ходів (зробити операцію на кістках лицевого черепа), відновити хрящ і відновити покриви носа – зовнішній і внутрішній. Тобто зробити чотири операції за один раз», – каже заступник головного лікаря 8-ї міської клінічної лікарні Ігор Стояновський, який оперував разом з канадськими фахівцями.

Спільна операційна бригада хірургів з Торонто і Львова оперує 16-річного хлопця з Волновахи

Матеріалом для операції хірургів були… власні тканини пацієнта

Увесь матеріал, який потрібний був для проведення комплексної одномоментної реконструкції носа, хірурги брали у… самого пацієнта. Скажімо, аби покрити внутрішню і зовнішню поверхню носа, лікарі брали клапоть шкіри разом з судиною з передпліччя хлопця і відразу підключали його до кровоплину. Для відновлення хрящового каркаса носа у хлопця взяли частину реберного хряща.

«Під час цієї операції треба було зробити пересадку клаптя шкіри з накладанням мікросудинного анастомозу (з’єднання). А для цього потрібний спеціальний операційний мікроскоп, адже для анастомозу використовують нитки, які втричі тонші за волосся людини і мікроскопічну голку. До слова, місяць тому Львівська міськрада купила нам такий мікроскоп. Саме наявність цього мікроскопа в лікарні і дала можливість прооперувати хлопчика у нас», – каже Ігор Стояновський.

Разом з фахівцями з Торонто хлопчика оперували і львівські хірурги. Окрім Ігоря Стояновського, до складу операційної бригади увійшов і завідувач опікового центру лікарні Василь Савчин, який часто проводить пластичні операції пацієнтам після опіків, а також лікар-анестезіолог Романна Мерза.

За ходом операції спостерігали хірурги з інших лікарень Львова, адже хід операції транслювався онлайн.

Хірурги Львова, які стежать за новинками, досягненнями колег з інших країн, кажуть: такої складності операцію з ринопластики в Україні зробили вперше. Для успішного її проведення потрібні, передусім, знання, досвід і відповідне технічне забезпечення. І врахування низки різних нюансів, на які не завжди хірурги звертають увагу. Скажімо, обігрів пацієнта під час операції. Судини дрібного калібру, як кажуть фахівці, дуже чутливі до коливань температури. Навіть при кімнатній температурі може виникнути спазм судин і тоді накладений анастомоз може працювати не так, як треба.

Хлопець вільно дихає носом

Що вдалося зробити спільними зусиллями канадських і львівських хірургів? У реконструктивній хірургії, як кажуть лікарі, найголовніше завдання – відновити анатомічну цілісність і функцію органа, а естетичний вигляд вже на третьому місці.

Володимиру з Волновахи вдалося відновити форму носа, його внутрішній і зовнішній покрив, відновити роботу носових ходів (хлопець може вільно дихати) і естетичний вигляд такий, що згодом, після загоєння всіх ран, ніхто й не скаже, що у Володимира були такі проблеми.

«Якщо оцінювати вигляд хлопця за 10-бальною шкалою, то зараз він виглядає на 8 балів. А після операції не минуло ще й тижня. Згодом, сподіваємося, буде ще краще», – каже Ігор Стояновський.

Канадські лікарі також задоволені спільною роботою команди.

«Це оперативне втручання було дуже довгим і роботу було завершено десь близько десятої години вечора. Але результат того вартий», - сказав на прес-конференції голова канадсько-української місії Олег Антонишин.

Такі реконструктивні операції на обличчя, за словами лікарів, здатні не лише загоїти рани чи відновити анатомічні структури, але й вплинути на самооцінку пацієнта і навіть на його подальшу долю.

Зараз лікарі не дозволяють зустрічатися з Володимиром. Та обіцяють, що приблизно через півтора-два місяці, коли остаточно все приживеться, дозволять його сфотографувати. Вони переконані: підстав комплексувати у хлопця не буде. І якщо Володимир дозволить, покажуть фото хлопця до операції, аби читачі мали уяву, яку надскладну операцію переніс цей хлопчина.

Довідка. Це була вже сьома місія канадських медиків в Україні. П’ять разів вони працювали в Києві, один – в Одесі, і ось тепер – у Львові. За цей час прооперували близько 300 українських пацієнтів. Їхня робота – це результат партнерства медичного центру Sunnybrook Health Science Centre й Канадсько-Української Фундації. Всі операції відбуваються на волонтерських засадах. Канадські медики виконують їх під час власних відпусток. Один з них – Олег Антонишин – має українське коріння. Інші ж ніяк не пов’язані з нашою країною, окрім доброї волі допомогти й вилікувати тих, хто цього потребує.