Емма Стоун більше не про наївне кохання. Її героїні останніх років – провокативні, складні й навіть лякаючі. Вони закохуються не в людей, а в ідеї, свободу, себе. Стоун грає з межами жіночої чуттєвості, роблячи любов не сюжетом, а викликом. Однак її перші визначні ролі припали на романтичні комедії та любовні драми, які змусили хвилюватися і плакати не одне чуттєве глядацьке серце. Тож ZAXID.NET пропонує добірку романтичних фільмів із Еммою Стоун.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

La La Land

Романтичний фільм-мюзикл, що розповідає історію кохання джазового піаніста Себастьяна (Раян Гослінг) та молодої акторки Мії (Емма Стоун), які зустрічаються на шляху до власних мрій. Поміж пристрасті і, здавалося б, спільного бачення майбутнього їм доводиться обрати себе, кохаючи одне одного. Це, безумовно, головна романтична роль Стоун. Фільм приніс Еммі «Оскар» і став сучасною класикою.

«Це безглузде кохання» (2011)

Crazy, Stupid, Love

Ще один фільм, у якому Емма Стоун зіграла у тандемі з Раяном Гослінгом. Основний сюжет розгортається навколо кризи в шлюбі Кела та Емілі. Одного дня Емілі заявила, що хоче розлучення, а Кел напився в барі та познайомився з Джейкобом. Той вирішує допомогти новому знайомому та зробити з Кела справжнього плейбоя. Паралельно в Джейкоба виникають стосунки з Ханною, яка виявляється донькою Кела та Емілі.

«Відмінниця легкої поведінки» (2010)

Easy A

Старшокласниця Олів Пендергаст влаштувала в школі справжню сексуальну революцію. А почалося все з того, що Олів розповіла подрузі Ріанні, що нібито у неї було побачення, під час якого вона втратила цноту (чого ж, звісно, не було). Завдяки балакучій подрузі, плітки про Олів розлітаються по школі за лічені години. Цей інцидент не залишається без уваги місцевої релігійної активістки Маріанни Брайнт, яка вирішує взяти Олів під свій контроль.

«Магія місячного сяйва» (2014)

Magic in the Moonlight

Дія фільму відбувається у 1928 році, у центрі сюжету – видатний ілюзіоніст Стенлі, який дивує публіку по всьому світу своїми виступами. Одного разу старий друг пропонує йому поїхати на Лазурний берег, щоб вивести на чисту воду ворожку Софі, яка гастролює по Європі разом зі матір’ю. Стенлі налаштований викрити шахрайку, однак Софі дивує його своїми здібностями.

«Алоха» (2015)

Aloha

Браян Гілкрест майже нікому не подобається через свій паршивий характер. Одного разу його відправляють на військову базу на Гаваях. На острові він знайомиться з Елліс (Стоун), яка мала стати його помічницею. Невдовзі він зустрічає колишню кохану Трейсі, яка багато років тому пішла від нього. Зараз вона дружина його товариша по службі. Браяну доручають контроль запуску супутника, на якому є зброя, тому він вирішує перешкодити цьому. У цьому фільмі Стоун грає військову пілотку, яка закохується в Браяна, а їхня екранна хімія з Бредлі Купером отримала схвальні відгуки критиків.