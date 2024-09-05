Зловмисник стріляв із мисливської рушниці

Ввечері 4 вересня в поліцію надійшов виклик від жителя Волині про те, що його хворий сусід літнього віку тривалий час не виходить на вулицю. Коли патрульні підʼїхали до будинку пенсіонера, той почав стріляти у них із мисливської рушниці. Про це повідомили 5 вересня у пресслужбі поліції області.

Інцидент у селі Зміїнець у передмісті Луцька стався близько 20:30. Під час перевірки інформації про зникнення хворого пенсіонера, патрульні підійшли до його будинку. Тоді, за даними слідства, 60-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці.

«Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Інспектори викликали на місце події бійців спецпідрозділу КОРД, які затримали зловмисника. Зброю вилучили та відправили на експертизу», – розповіли ZAXID.NET у пресслужбі поліції Волині.

Пенсіонер не зміг пояснити мотивів свого вчинку.

Нині вирішується питання про оголошення пенсіонеру підозри за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає від 9 до 15 років ув’язнення.