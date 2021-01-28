Пацієнт з механічним серцем почувається нормально

В Інституті серця МОЗ України цього тижня команда лікарів на чолі з відомим кардіохірургом Борисом Тодуровим провела унікальну операцію з імплантації механічного серця. Операція пройшла успішно, серце працює, повідомляють на сайті Інституту серця.

64-річний пацієнт Іван Володимирович – моряк дальнього плавання. Два місяці тому він переніс інфаркт, який спершу лікували консервативно, а пізніше чоловікові провели стентування однієї артерії у Сумах.

Утім, час вже був втрачений, серце значно збільшилося в розмірах і виникла потреба в пересадці серця. На жаль, у пацієнта є протипокази до трансплантації, тому було прийнято рішення провести оперативне лікування – імплантувати пристрій механічної підтримки лівого шлуночка.

Операція була складною. Механічне серце кардіохірурги пришивали не до звичайного міокарда. Спочатку вони провели пластику трикуспідального клапана та резекцію гігантської постінфарктної аневризми лівого шлуночка, а потім вже до залишків аневризми пришивали механічне серце.

«Такий об‘єм втручання є унікальним. Операція пройшла успішно, серце працює», – повідомляють на сайті Інституту серця.

Перше механічне серце, як повідомила ZAXID.NET засновниця громадської організації «iDonor: Всеукраїнська платформа донорства» Ірина Заславець, пацієнтові було імплантовано у 2016 році. З того часу проведено близько 10 таких операцій. Механічне серце дозволяє стабілізувати стан пацієнта і дожити до цього часу, коли для нього знайдуть донорське серце.

Є рекордсмени, які прожили з механічним серцем більше 8 років. В середньому у країнах Європи пацієнти живуть з ним півтора року, бо за цей час знаходять для них донорське серце.