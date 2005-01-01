69-річна львів’янка пробігла 212 км у зимовому ультрамарафоні

Лариса Лабарткава на трасі зимового ультрамарафону у Ліді (Білорусь). За 48 годин 69-річна жінка пробігла 212 км

Львів’янка Лариса Лабарткава зайняла друге місце серед жінок на 48-годинного пробігу «Самоподолання» у Білорусі, пробігши 212 км. Про це 26 березня повідомила прес-служба ЛОДА.

«Змагання відбувалися в складних умовах, адже температура досягала 16-20 градусів морозу, що сповільнювало біг, але Лариса Лабарткава не зійшла з дистанції. На цих змаганнях вона була найстаршою учасницею за віком, маючи 69 років», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Як розповів ZAXID.NET син Лариси Лабарткави Костянтин, дводобовий міжнародний ультрамарафон у 100-тисячному місті Ліда на північному заході Білорусі відбувся на початку березня. Загалом на старт вийшли понад 250 учасників з Білорусі, України, Польщі, Росії та Молдови.

Львів'янка Лариса Лабарткава на трасі Лідського ультрамарафону «Самоподолання» (фото 0154.by)

69-річна Лариса Лабарткава почала займатись бігом 20 років тому. За цей час вона брала участь у пробігах у Великобританії, Італії, Польщі, Молдові, Швеції, Австрії та інших країнах. До цього Лариса Лабарткава з 20 років займалась альпінізмом, була кандидаткою у майстри спорту.