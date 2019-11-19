82% українців вважають Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 82% українців вважають, що Голодомор 1932—1933 років був геноцидом українського народу.

Тих, хто не підтримує цю тезу, — 11%, вагаються — 7%. У порівнянні з минулим роком дещо зросла кількість тих, хто однозначно погоджується із цим твердженням.

Також твердження про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють 95% жителів заходу, 87% — центру, 72% – півдня та 61% – сходу України. Мешканці сіл дещо більше схильні підтримувати цю тезу, аніж містяни.

У віковому та освітньому розрізі не спостерігається відчутних різниць щодо сприйняття цього питання. Водночас в ідеологічному розрізі помітно менше схильні підтримувати це твердження ті, хто шкодує про розпад СРСР. Попри це, навіть у цій групі спостерігається відносна більшість тих, хто погоджується із визнанням Голодомору геноцидом українського народу.

73% опитаних зазначили, що цього року планують запалювати свічку у День памʼяті жертв Голодомору в пам’ять про загиблих від голоду. 20% сказали, що не будуть цього робити. Порівняно з минулим роком кількість тих, хто має намір запалити свічку, дещо зросла.

Ініціатива запалити свічку памʼяті знаходить дещо більшу підтримку на заході та в центрі (87% та 74% відповідно). Водночас на півдні (68%) та сході (54%) теж значна частина опитаних зазначили, що візьмуть участь у цій акції.

Ініціатива запалити свічку памʼяті частіше знаходить відгук серед старших опитаних, аніж серед молодших. Також дещо частіше зауважували про намір взяти участь у цій акції ті, хто не шкодує про розпад СРСР.

Було опитано 3000 респондентів від 18 років і старше шляхом особистого інтерв’ю. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.