85% опитаних згідні з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Водночас не погоджуються із цим – 13%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», опублікованого 26 листопада.

Найчастіше із цим твердженням погоджуються у західних та центральних регіонах України, зокрема виборці партій «Європейська солідарність», «Свобода», «Батьківщина», «Сила і честь», «Українська стратегія». Водночас найбільше це заперечували на сході та півдні, серед яких виборці «Опозиційної платформи – За життя», партії «Наші» та партії Шарія.

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Йосифа Сталіна – 44%, загалом центральне керівництво СРСР – 41%. Ще 17% покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР – НКВС та ГПУ. Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни, які відмовлялися добровільно віддавати врожай.

Водночас, тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10% опитуваних. Про особисту провину Сталіна та вищого керівництва СРСР у організації Голодомору в Україні, частіше зазначали мешканці західних та центральних областей. Натомість щодо природніх причин частіше висловлювалися мешканці півдня та сходу України. Останнє твердження найбільш поширене серед аудиторії, що заперечує геноцид.

Опитування проведене 19-21 листопада 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Всього опитали 1600 респондентів, помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Верховна Рада України у листопаді 2006 року визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Актом геноциду Голодомор також визнала на парламентському рівні низка країн. День пам’яті жертв Голодоморів вшановують в Україні щорічно, у четверту суботу листопада.