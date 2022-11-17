Урочисте нагородження випускників шкіл, а тепер вже студентів відбулося у будівлі Львівської облради

Випускники шкіл Львівщини, які в цьому році склали мультипредметний тест для вступу до вишів на максимальні 600 балів, отримали грошові премії з обласного бюджету.

«Зустрівся з випускниками шкіл Львівщини, які цьогоріч склали національний мультипредметний тест з усіх предметів на максимальну кількість балів – 600. Таких людей у нашій області 87! Усі вони отримали подяки та грошові винагороди», – повідомив у четвер, 17 листопада, голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Керівник області також привітав усіх із першим Днем студента, подякував родичам та вчителям, які допомогли випускникам шкіл досягнути високих результатів.

Розмір грошової премії для кожного випускника, який склав мультитест на 600 балів, цьогоріч становить 10 тис. грн. Гроші виплачують з обласного бюджету.

Загалом на Львівщині 1425 учасників національного мультипредметного тесту склали випробування з максимальною кількістю балів. Із них 87 випускників отримали 600 балів, 303 особи – 400 балів, 1035 – 200 балів. Це найбільше з усіх областей України.