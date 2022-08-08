Центри тестувань були облаштовані у 250 населених пунктах в Україні та 40 європейських містах

Понад 6,5 тисяч випускників, які складали національний мультипредметний тест під час основної сесії, отримали максимальний результат хоча б із одного предмета. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, результати вже отримали 187345 випускників.

«Понад 6, 5 тисяч випускників отримали 200 балів щонайменше по одному з предметів. Це враховуючи те, як вони готувались. Адже з 24 лютого була повномасштабна війна в Україні. Діти перебували під обстрілами, діти перебували під бомбуванням, і при цьому такий надвисокий результат», – розповів під час телемарафону міністр.

Він повідомив, що станом на сьогодні результати НМТ вже отримали 187345 випускників. За його словами, центри тестувань були облаштовані у 250 населених пунктах в Україні. Також українські випускники могли скласти тест в 40 європейських містах. Лише Вроцлавська політехніка, де мало відбутися тестування, відмовилася від проведення тесту. Але школярі, які планували складати там НМТ, матимуть таку можливість під час додаткової сесії.

До прикладу, минулоріч після складання основної сесії ЗНО Сергій Шкарелет повідомляв, що максимальний 200-бальний результат отримали 500 випускників. Щоправда, Сергій Шкарлет наголосив, що не можна порівнювати результати ЗНО та цьогорічного мультипредметного тесту. За його словами, питання мультитесту стосувалися лише обмежених тем. До прикладу, питання з історії України були обмежені тільки сучасним періодом. Також не було можливості надавати розгорнені відповіді.

Також Сергій Шкарлет розповів, що в серпні та вересні заплановані ще дві додаткові сесії, щоби залучити до складання мультитесту якомога більшу кількість випускників. 16-20 серпня відбудеться додаткова сесія, а 12-16 вересня – спеціальна сесія.

Також він зазначив, що всі українські учні, які виїхали за кордон, показують високий рівень знань.

«Вся Європа, весь світ, який прийняв на навчання наших дітей шкільного віку, наших студентів, високо оцінюють рівень знань», – зазначив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що через російську агресію в березні в Україні скасували складання ЗНО, державної підсумкової атестації, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.