Через війну в Україні скасували складання ЗНО, державної підсумкової атестації, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. Відповідний законопроект №7132 24 березня ухвалила Верховна Рада.

Депутати скасували проведення тестування лише у 2022 році.

«Війна зруйнувала освітній процес, який ще не встиг повноцінно відновитися після пандемії ковіду. У таких умовах скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (складаються при вступі в магістратуру) буде своєрідним заохоченням молоді до навчання в Україні. Це важливо, бо маємо думати про збереження інтелектуального потенціалу (нам ще відбудовувати та розвивати країну після перемоги!)», – написала очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

На думку депутатки, проведення ЗНО, ДПА наражало б випускників на небезпеку, оскільки цивільна інфраструктура постійно перебуває під прицілом ворога, а скасування іспитів під час війни допоможе стимулювати молодь до навчання в Україні.

Народна депутатка від «Голосу» Наталія Піпа повідомляє, що абітурієнтам можуть запропонувати мультипредметний онлайн-тест, який вони можуть здавати за кордоном.

«На сьогодні планується таке: Мультипредментний онлайн - тест (українська мова, історія України, математика), який має здаватися в безпечних місцях. Розглядається також здача в посольствах та консульствах України закордоном. Планується проводитися в липні. Рішення не є остаточним. Можливі зміни. Тестування як і завжди буде проводити Український центр оцінювання якості освіти», – написала Піпа.

Нагадаємо, що станом на 24 березня в Україні уже місяць триває війна, яку розпочала Росія. Росіяни воюють не стільки з військовими, скільки з цивільними, запускаючи ракети по мирних містах, знищуючи будинки, інфраструктуру та цинічно вбиваючи мирних мешканців.

За час війни Росія втратила уже понад 15,8 тис. військових, а також близько 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати противника зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.