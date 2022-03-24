За поширення інформації про рух, розташування чи переміщення українських військових можна отримати покарання від п’яти років тюрми

У четвер, 24 березня, депутати Верховної Ради ухвалили законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження інформації про переміщення ЗСУ. Рішення підтримали 346 депутатів.

Під час воєнного стану за розповсюдження інформації про направлення чи переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо ця інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, можна отримати від від 3 до 5 років тюрми.

За розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України під час воєнного стану можна отримати від 5 до 8 років тюрми. Винятком є лише поширення офіційної інформації Генштабу, що була у відкритому доступі.

Якщо один з цих пунктів буде порушено за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, то людині загрожує від 8 до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ затримала киянина, який зняв переміщення техніки ЗСУ біля торгового центру у Києві та виклав відео у ТікТок. Після цього російські війська ракетами знищили цей торговий центр, через що загинули вісім людей.

Раніше ЗСУ пояснили, що можна публікувати та фотографувати під час війни. Також під час воєнного стану українцям заборонили запускати дрони.