Рут Познер під час Голокосту втекла з гетто і переховувалась під чужим іменем

Британська акторка польського походження 96-річна Рут Познер та її 97-річний чоловік Майкл Познер вчинили евтаназію. Під час Голокосту Рут Познер втекла з нацистського гетто й певний час жила під чужим іменем. Про це повідомляє BBC.

Перед смертю подружжя надіслало електронного листа родині та друзям, у якому писали, що рішення піти з життя вони ухвалили спільно зовнішнього тиску.

«Ми прожили довге життя й були разом майже 75 років. Настав момент, коли втрата відчуттів – зору, слуху та енергії – перестала бути життям і стала лише існуванням, яке жоден догляд не міг поліпшити. […] Вибачте, що не згадали про це раніше, але коли ви отримаєте цей лист, ми вже залишимо цей смертний світ», – йшлося в листі.

Більшість родичів Рут Познер загинули під час Голокосту, вижили лише вона та одна з її тіток. Після вторгнення нацистів до Польщі її сім’ю відправили до гетто в місті Радом, звідки вона з допомогою батька змогла втекти.

Пізніше вона переховувалася під чужим іменем, видаючи себе за польську католичку, однак після Варшавського повстання 1944 року її все одно арештували. Однак і звідти їй удалося утекти та сховатися на фермі поблизу Ессена в Німеччині, де залишилась до кінця війни.

У 16 років вона вирушила до Великої Британії, де побудувала успішну кар’єру в танцях і театрі.